ВВС Эквадора оценивают возможность покупки новых вертолетов

ЦАМТО, 8 августа. Как ожидается, до конца этого года ВВС Эквадора выберут победителя тендера на поставку новых средних двухдвигательных поисково-спасательных вертолетов.

По информации Jane's Defence Weekly, новые машины должны заменить произведенные в Индии вертолеты "Дхрув".

В числе финалистов конкурса: предложенный Airbus вертолет H-145 и AW-139 компании AgustaWestland. Выбранная платформа расширит возможности четырех приобретенных ранее в текущем году вертолетов AW-119Ke "Коала" производства AgustaWestland, а также Белл-206 и TH-57, состоящих на вооружении 2211-й эскадрильи в Гуаякиле.

Проект предусматривает закупку до шести вертолетов с полным оснащением для проведения поисково-спасательных операций в боевых условиях. ВВС Эквадора планируют использовать AW-119Ke "Коала" в спасательных операциях на небольшой дальности от авиабаз, а новые вертолеты – для полетов на большую дальность, включая операции в горах и над морем.

По словам неназванного источника, Военно-воздушные силы отдают предпочтение покупке AW-139, но более низкая стоимость H-145 является преимуществом предложения Airbus, поскольку снижает нагрузку на бюджет.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2008 года по результатам проведенного тендера ВС Эквадора приобрели 7 новых вертолетов "Дхрув" компании HAL. Стоимость соглашения составила 50,7 млн. долл. HAL передала первую партию "Дхрув" в феврале 2009 года. Вертолеты вошли в состав 2211-й боевой эскадрильи 22-го боевого авиакрыла (221-й боевой группы), размещенной на авиабазе им Симона Боливара.

За пять лет эксплуатации ВВС Эквадора потеряли больше половины поставленных вертолетов. Первый из них потерпел крушение 28 октября 2009 года, второй – 22 февраля 2014 года, третий – 13 января 2015 года, четвертый – 27 января 2015 года. 14 октября 2015 года министр обороны Фернандо Кордеро объявил о прекращении дальнейшей эксплуатации оставшихся вертолетов.

По информации Jane's Defence Weekly, в настоящее время эквадорское правительство ищет покупателя на три имеющихся вертолета "Дхрув", которые хранятся на авиабазе "Гуаякиль".