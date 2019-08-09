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09.08.2019
Военное обозрение

"Это было напряжённое время" - ВМС Британии о сопровождении "Василия Быкова"

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В Королевском флоте 8 августа заявили о том, что принадлежащий ему патрульный корабль HMS Forth только что вернулся в британские воды после своего первого посещения зарубежного порта. В ходе этого развертывания он был вызван для того, чтобы следовать по пятам российского корабля проекта 22160 "Василий Быков".

Источник изображения: topwar.ru

Forth покинул Гибралтар 31 июля, прежде чем ускоренно направиться на север для проведения испытаний в тяжелых погодных условиях. После этого HMS в быстром темпе пополнил припасы в Девонпорте и вышел в море, приготовившись встречать "Василия Быкова". Данный корабль уже покинул акваторию Северного моря, возвращаясь после участия в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Это было особенно напряженное время для HMS Forth, поскольку мы [команда корабля] осуществляем переход к стадии развертывания и продолжаем проверять возможности нашего корабля. Я горжусь экипажем, который принял этот дополнительный вызов.

- заявил старпом, лейтенант Сэмюэль Филдс, по окончании сопровождения "Василия Быкова".

Как поясняет Королевский флот, HMS Forth продолжает готовиться к предстоящему развертыванию на Фолклендских островах, запланированному на конец этого года, где он заменит HMS Clyde.

HMS Forth является головным в серии патрульных кораблей проекта River Batch 2. Он был введен в эксплуатацию в 2018 году. "Василий Быков" - также первый представитель типа 22160 и "погодок" своего британского "одноклассника".

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
22160
RCPV
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