Взгляд из США на российский БПЛА "Охотник"

Первый полет российского ударного беспилотника "Охотник" привлек повышенное внимание зарубежных экспертов. "Разобрать его по полочкам" взялось и американское издание The War Zone. Как оно считает, указанное событие стало значительным достижением в ходе реализации программы создания БЛА. Однако имеются серьезные вопросы по поводу конструкции машины и ее предназначения.

Источник изображения: topwar.ru

С-70 "Охотник", принадлежащий к тому ж классу, что и X-47B компании Northrop Grumman, находился в воздухе более 20 минут, пребывая на высоте около 600 м. Первый полет, как считают в американском издании, был первоначально запланирован на весну, но весной были проведены испытания на подскок.

Со слов The War Zone, в сравнении с более ранними изображениями БЛА, запечатленный на последнем видео отличается наличием бортового номера (071 красный), имеет новую схему раскраски и обладает бросающимися в глаза двумя приемниками, собирающими данные о полете [видимо, имеются ввиду ПВД – приемники воздушного давления].

Они размещены (временно) на передней кромке крыла, по одному с каждой стороны основного воздухозаборника. Их установка является традиционным для авиации явлением. Так, с данным оборудованием был замечен в 2017 году стелс-БЛА ВВС США RQ-170 Sentinel.

Как отмечает издание, до сих пор неясно, какую силовую установку использует "Охотник". Весьма вероятно, что это АЛ-31Ф, производимый "Сатурном", - двигатель, распространенный среди истребителей семейства "Сухого".

МО РФ заявляет, что основными задачами С-70 будет ведение разведки и радиоэлектронное подавление. Этому будут способствовать композитные материалы и специальное стелс-покрытие.

Но конструкция в ее нынешнем виде остается далеко не незаметной. Наиболее очевидной проблемой является расположение двигателя, выхлоп из которого, по-видимому, выстраивается в линию. Совершенно отсутствует прикрывающий выхлопные газы кожух.

- указывает The War Zone, забывая, что речь идёт пока только о первом лётном испытании прототипа.

"Различные воздухозаборники и антенны, усеивающие фюзеляж, только усугубляют эту проблему, хотя некоторые из них, вероятно, установлены только для целей тестирования".

Стив Тримбл, редактор издания Aviation Week, отметил, что конструкция крыла машины имеет большое сходство с официально ушедшим в отставку, но все еще летающим, американским F-117 Nighthawk. Аналогичные законцовки крыла свойственны и БЛА RQ-170 Sentinel. Один из его экземпляров оказался у иранских военных и мог быть изучен русскими инженерами.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывает издание, повышенная стреловидность крыла в сочетании с конфигурацией двигателя в состоянии обеспечить высокую производительность "Охотника", потенциально позволяя ему летать сверхзвуковых скоростях на небольших дистанциях.

Меньшая скрытность, но более высокопроизводительная конструкция, дающая возможность не отставать от пилотируемых истребителей, могли бы превратить С-70 в жизнеспособного "ведомого", особенно предназначенного для передовых боевых самолётов Су-57.

- считает The War Zone.