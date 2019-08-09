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09.08.2019
Военно-промышленный курьер

Броне-"Нивы" и броне-"Весты"

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Производитель "Бумерангов" встает на путь конверсии

Военно-промышленная компания – производитель знаменитых "Тигров", БТР-82А и "Бумерангов" намерена осваивать и гражданский рынок. Об этих планах рассказал в интервью ТАСС генеральный директор компании Александр Красовицкий.

Он сообщил, что помимо новейшей бронетехники, вызывающей огромный интерес в мире, ВПК планирует расширить сферу своей деятельности, выпуская продукцию для гражданского рынка.

Напомним, что в начале 90-х годов было популярно такое явление, как "конверсия", когда военную технику, оборудование и иное имущество стремились адаптировать для нужд гражданского рынка. Так, в частности, бронетехнику вроде БРДМ превращали в инкассаторские автомобили, снимая с нее вооружение и внося некоторые, как правило, не слишком значительные изменения в конструкцию. И в таком виде "банковские броневики" разъезжали по улицам российских городов.

Но в данном случае предполагается прямо противоположный подход. Не военную технику будут "огражданивать", а, напротив, гражданским автомобилям будут придаваться некоторые характеристики бронетехники.

Речь идет, прежде всего, о внутреннем или скрытом бронировании, когда защитные элементы интегрированы в конструкцию кузова и скрыты его элементами. Поскольку базой для создания гражданского "броневика" являются обычные автомобили привычных марок, внешний вид остается практически неизменным, и визуально определить "начинку" не просто.

Впрочем, как правило, только монтажом бронеплит и бронестекол дело не ограничивается.

Поскольку такой апгрейд увеличивает массу автомобиля, обычно требуется увеличение мощности двигателя, а иногда – создание силового каркаса. По словам руководителя компании, этот бронированный транспорт будет востребован спецслужбами и банками, их ВПК и рассматривает как "целевую аудиторию" своего нового направления. И если рынок инкассаторских машин уже хорошо развит и поделен, и отвоевать в нем свой сегмент будет непросто, то "замаскированные броневики" для оперативных служб, охранных предприятий и структур безопасности могут оказаться весьма востребованы.

Напомним, что такого рода машины, как правило, на базе мощных внедорожников, пользуются большой популярностью у сотрудников ФБР и охранных служб в США.

Кроме того, подобные машины могут заинтересовать гражданские миссии, действующие в горячих точках и нестабильных регионах. Также такие бронеавтомобили могут иметь и неплохой экспортный потенциал, так как ряд стран, в том числе и относящихся к западному блоку, закупает для своих миссий, работающих в таких местах, российские внедорожники. Если они получат еще и скрытую бронированную защиту, их популярность значительно возрастет.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
БТР-82
БТР-82А
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