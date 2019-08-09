Российские военные оказались лучшими на международных соревнованиях

В Приэльбрусье прошел второй этап армейских соревнований. Командам из пяти стран нужно было перейти горную реку Баксан. В распоряжении — навесная переправа и веревки. Самыми подготовленными оказались российские военные. Всего в соревнованиях участвовали 60 человек из Индии, Марокко, 60 человек из Казахстана, Узбекистана.

В Приэльбрусье прошел второй этап армейских соревнований. Командам из пяти стран нужно было перейти горную реку Баксан. В распоряжении — навесная переправа и веревки. Самыми подготовленными оказались российские военные. Всего в соревнованиях участвовали 60 человек из Индии, Марокко, 60 человек из Казахстана, Узбекистана.