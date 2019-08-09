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09.08.2019
Интерфакс-АВН

Создание Турцией и США буферной зоны на севере Сирии чревато геноцидом курдов, предупреждает представитель курдского объединения

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Бойцы "Свободной сирийской армии" стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018
Бойцы "Свободной сирийской армии" стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018.
Источник изображения: © AFP 2017, Nazeer al-Khatib

Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Американо-турецкие договоренности о создании зоны безопасности на севере Сирии могут обернуться геноцидом курдов, считает член Национального конгресса Курдистана Фархат Патиев.

"Север Сирии - это историческая родина курдов, здесь проживает преимущественно курдское население. В случае, если вторжение состоится и данные территории будут оккупированы Турцией, это будет означать фактически открытый геноцид курдского народа, как это было во время военных операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", - заявил "Интерфаксу" в четверг Патиев, комментируя договоренности Турции и США о создании зоны безопасности на севере Сирии.

"Мы это воспринимаем как этническую чистку", - сказал представитель конгресса, который был учрежден в 1999 году в Амстердаме и объединяет ряд европейских организаций, образованных курдскими политиками, эмигрировавшими из стран Ближнего Востока в Европу.

Накануне военные делегации Турция и США достигли соглашения по вопросу об установлении зоны безопасности на севере Сирии. По сообщению турецких СМИ, зону шириной в 30-40 км в координации с США будет контролировать турецкая сторона. В Анкаре подчеркивают, что в этой зоне не должны находиться курдские ополченцы из отрядов народной самообороны, которых турецкая сторона причисляют к террористам. Этих курдов поддерживают США в борьбе с террористическими группировками на севере Сирии.

Патиев отметил, что "курды не хотели бы вступать в прямое военное столкновение с Турцией".

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
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