F-35 потренировался воевать с Россией

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в режиме прямой трансляции передал данные единой системе управления противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS) Армии США, сообщает Defense News.

Согласно изданию, демонстрация позволила убедиться в способности F-35 Lightning II принимать участие в многодоменных операциях, выступая в качестве разведывательного самолета там, где использование других средств обнаружения затруднено.

В августе The Aviationist назвал Су-57 неудачным клоном F-22 Raptor и F-35 Lightning II, для которых, тем не менее, российский истребитель может представлять серьезную опасность.

В декабре 2006 года корпорация Northrop Grumman анонсировала IBCS.

Концепция многодоменных операций предполагает объединение данных Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и Армии США для оперативного отслеживания ситуации на суше, в море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве. Такой подход, согласно Вооруженным силам Соединенных Штатов, позволит быстрее потенциальных противников, прежде всего России и Китая, реагировать на изменение ситуации в оспариваемом пространстве.