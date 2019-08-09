Упущенный шанс "Поплавка"

К началу 2000-х годов плавающие танки ПТ-76 находились в строю в изрядных количествах. Только в армии Вьетнама их оставалось около 500 штук, а общее количество боеспособных, но уже устаревших машин оценивалось примерно в 1000 экземпляров. Поэтому появилась идея провести модернизацию этих танков, что дало бы им вторую жизнь.

ПТ-76-57 во время огневых испытаний на Гороховецком полигоне Источник изображения: warspot.ru

При всей своей простоте и надёжности ПТ-76 сильно устарел. 76-мм пушка Д-56ТС уже не ответствовала современным реалиям боевых действий. Современный лёгкий танк должен иметь возможность поражать живую силу, небронированную и легкобронированную технику, противотанковые комплексы, а также бороться с вертолётами и низколетящими самолётами непосредственной поддержки войск. Поэтому главной задачей при модернизации ПТ-76 стало повышение огневой мощи. Как раз в это время Нижегородский ЦНИИ "Буревестник" активно предлагал свой проект артиллерийской установки АУ-220М, имевшей длинную историю.

В 1967 году КБ-3 ОКБ Горьковского машиностроительного завода начало работы над проектом корабельной одноорудийной автоматизированной установки калибра 57 мм, получившим индекс А-220. К 1978 году установка прошла государственные испытания. Несмотря на положительные результаты, она не была рекомендована к принятию на вооружение, и в первую очередь вследствие малой эффективности 57-мм боеприпасов. Спустя почти 25 лет ЦНИИ "Буревестник", в 1970 году созданный на основе КБ-3 ГМЗ, решил обновить готовый проект артустановки и предложить его как Минобороны, так и зарубежным заказчикам.

ПТ-76-57 во время огневых испытаний на Гороховецком полигоне Источник изображения: warspot.ru

В установке А-220М, при практически неизменной качающейся части, полностью заменили следящие приводы и систему управления артустановкой, работающей непосредственно от системы управления стрельбой. Однако масса установки, составляющая около 6 тонн, ограничивала её применение. Поэтому для расширения возможностей по монтажу на различных носителях была разработана облегчённая установка АУ-220М.

Она планировалась в различных вариантах исполнения под носители с разной грузоподъёмностью, поэтому её масса колебалась от 2,5 до 4,5 тонн. Для ПТ-76 боевой модуль с механизированной боеукладкой на 92 выстрела, получивший обозначение БМ-57, весил 3,6 тонны, что дало возможность без больших проблем установить его на танк ПТ-76 вместо штатной башни с орудием Д-56ТС.

Интересно то, что над модернизацией ПТ-76 работали не только российские разработчики. В частности, израильская компания Nimda в конце 1990-х годов модернизировала несколько десятков ПТ-76 морской пехоты Индонезии. Эти машины получили обозначение ПТ-76/2000, или просто ПТ-2000.

В стандартную башню ПТ-76 установили 90-мм бельгийскую пушку Cockerill Mk.III A-2 с новым прицельным комплексом, включающим лазерный дальномер. Кроме того, спаренный пулемёт ПКТ заменили бельгийским FN GPMG. Место "родного" дизеля В-6В занял американский Detroit Diesel 6V92T мощностью 290 л.с., что позволило поднять максимальную скорость движения по шоссе до 58 км/ч. В таком виде ПТ-76/2000 находятся на вооружении морской пехоты Индонезии до настоящего времени.

ПТ-76-57 во время огневых испытаний на Гороховецком полигоне Источник изображения: warspot.ru

При проработке модернизации ПТ-76 с установкой 57-мм пушки в ЦНИИ "Буревестник" провели исследования по сравнению боевой эффективности модернизированного танка, а также его вариантов с Д-56ТС и Cockerill Mk.III A-2. Начальная скорость 76-мм снаряда составляла 820 м/с, 90-мм бельгийского снаряда — 700 м/с, а перспективного 57-мм снаряда — 1000 м/с.

Скорострельность ПТ-76 с Д-56ТС составляла 7–8 выстрелов в минуту, для Cockerill она упала до 5–7 выстрелов в минуту, а автоматическая пушка имела скорострельность 120 выстрелов в минуту, позволяя вести огонь одиночными выстрелами, короткими очередями, а также непрерывной очередью до 18 выстрелов. Боекомплект ПТ-76 составлял 40 выстрелов, для бельгийского орудия удалось разместить всего 12 выстрелов, в то время как запас 57-мм снарядов составлял 92 штуки.

57-мм орудие с автоматической боеукладкой Источник изображения: warspot.ru

Бельгийское орудие имело гораздо лучшую бронепробиваемость — 185 мм на 500 метрах и около 100 мм на 2000 метрах. Однако при борьбе с основными танками это вряд ли помогло бы, а для поражения легкобронированной техники было избыточно. 57-мм пушка на 2000 метрах имела бронепробиваемость, сходную с Д-56ТС, т.е. около 75 мм, и несколько превосходила её на дистанции 500 метров (115 мм против 98 мм). При этом за счёт возможности ведения автоматической стрельбы вероятность поражения одним выстрелом (очередью) ПТРК на дальностях до 2,5 км составляла 0,6 против 0,2 у Д-56ТС и 0,3 у Cockerill, а вероятность поражения БТР на дистанциях до 2 км составляла 0,7 против 0,3 и 0,4 соответственно.

На испытаниях 57-мм пушка установки АУ-220М показала возможность пробития 100-мм плиты гомогенной брони на дальности 1120 метров. В отличие от своих предшественниц, АУ-220М могла обеспечить и борьбу с вертолётами на дальностях до 4 км с вероятностью поражения 0,6. Неавтоматические же пушки неспособны бороться с вертолётами на любых дистанциях.

Башня боевого модуля БМ-57 Источник изображения: warspot.ru

Башня БМ-57 имеет сварную конструкцию из катанных броневых листов, обеспечивающих защиту от поражения 7,62-мм боеприпасами. При разработке было спроектировано несколько типов сварных башен различной формы. Кроме защиты непосредственно от поражающих боеприпасов башня должна была уменьшить заметность танка, в первую очередь в радиолокационном диапазоне. Поэтому прорабатывались конструкции с различными углами наклона листов, в том числе и с обратным уклоном. Однако это сильно усложняло производство, приводило к увеличению цены, поэтому в итоге от сложных решений отказались, разработав башню достаточно простой формы.

В башне размещаются командир-наводчик и заряжающий. Автоматическая пушка создана на базе 57-мм зенитной пушки С-60, поэтому использует её боеприпасы: осколочно-трассирующий выстрел 53-УОР-281У и бронебойно-трассирующий 53-УБР-281У. Пушка оснащена автоматизированной системой заряжания с принудительной подачей боеприпаса на линию досылания и системой удаления стреляных гильз, обеспечивающей их выброс за пределы артустановки.

ПТ-76-57 в цеху ЦНИИ "Буревестник" во время проверки состояния после огневых испытаний Источник изображения: warspot.ru

Автоматическая боеукладка первой очереди на 20 выстрелов находится слева от орудия и позволяет осуществлять автоматизированную смену боеприпаса в процессе стрельбы за 2–4 секунды. Пополнение автоматической боеукладки осуществляется заряжающим в перерывах стрельбы из механизированной боеукладки на 72 выстрела. Для снижения загазованности боевого отделения пушка закрыта защитным кожухом с системой отвода пороховых газов. С пушкой спарен 7,62-мм пулемёт ПКТМ с боекомплектом 2000 патронов.

Современная система управления огнём предназначена для круглосуточного обнаружения наземных, надводных и воздушных целей, измерения дальности и поражения с места, с хода и на плаву выбранным типом боеприпаса с необходимой длиной очереди. Система управления огнём состоит из прицельно-наблюдательного комплекса, блока выработки поправок и установок стрельбы и двухплоскостного стабилизатора.

Боевой модуль БМ-57 Источник изображения: warspot.ru

Прицельно-наблюдательный комплекс включает в себя комбинированный дневно-ночной прицел "Лига-С" с системой независимой стабилизации, и оптический прицел-дублёр 1П67, использующийся при отсутствии электропитания. "Лига-С" имеет три визированных канала, ночной канал и лазерный дальномер. Прицел имеет дальность видения ночью 800–1200 метров (в пассивном/активном режиме) и диапазон измерения дальности 500–6000 метров. Доступны три кратности увеличения — ?1, ?5 и ?14.

Зенитный прицел 1П67 обеспечивает обнаружение движущихся и неподвижных целей, наведение оружия на наземные, надводные и воздушные цели и ведение прицельного огня по ним из пушки и пулемёта. Прицел имеет две кратности увеличения — ?1,2 и 4. Выбор режимов стрельбы с возможностью ведения огня различными типами боеприпасов одиночно или очередями осуществляется командиром с помощью пульта управления.

Бронировки прицелов "Лига-С" и 1П67 Источник изображения: warspot.ru

Система выработки поправок совместно со стабилизатором повышает эффективность ведения огня как по неподвижным, так и по движущимся целям. В неё входят танковый баллистический вычислитель типа 1В539М, датчик износа канала ствола, датчик температуры заряда, датчики метеоусловий и датчики параметров движения (крена, курсового угла и скорости). Баллистический вычислитель, получая информацию от прицела, а также со всех датчиков, вырабатывает углы прицеливания и упреждения для эффективного поражения выбранной цели. Благодаря наличию двухплоскостного стабилизатора со скоростями наведения до 20°/с, а в перебросочном режиме — до 35°/с, стрельба на ходу и на плаву ведется практически с такой же эффективностью, что и с места.

Для наблюдения за обстановкой в башне имеются приборы наблюдения ТНПТ-1 (по одному у командира и заряжающего) и ТНПО-170 (по два у каждого).

Органы управления командира-наводчика: слева прицел "Лига-С", в центре баллистический вычислитель, справа внизу панель управления и индикации состояния автоматической и механизированной боеукладок Источник изображения: warspot.ru

Панели управления механизмами заряжания позволяют управлять приводами боеукладок и подпитки автоматической боеукладки из механизированной и информируют командира и заряжающего о наличии каждого типа боеприпасов. Использование автоматизированной боеукладки позволило отказаться от двуручьевого питания, как это было сделано, например, на БМП-2, где каждый из двух типов боеприпасов подавался по своей линии подачи. В перерывах между стрельбой заряжающий может пополнять автоматическую боеукладку из механизированной. Время загрузки одного снаряда не превышает 6 секунд.

Второй после повышения огневой мощи была решена задача улучшения подвижности. Вместо двигателя В-6В мощностью 240 л.с. предполагается установка дизеля УТД-20 мощностью 300 л.с., хорошо зарекомендовавшего себя на БМП-2. Улучшена система охлаждения с радиаторами повышенной эффективности. Вместе с двигателем меняется и коробка передач, модернизируются главный и бортовые фрикционы. Благодаря этому возросла удельная мощность до 20 л.с./т, что позволило повысить максимальную скорость движения по шоссе с 44 до 60 км/ч, а по грунтовым дорогам — с 32 до 42 км/ч.

Вид на место командира-наводчика. Слева окуляр прицела-дублёра 1П67, в центре прицел "Лига-С", справа баллистический вычислитель Источник изображения: warspot.ru

В 2002 году был построен опытный экземпляр ПТ-76-57, как неофициально назвали эту машину. Танк отправили на Гороховецкий полигон для проведения испытаний, позволивших оценить правильность концепции модернизации. На основании проведённых стрельб с места, с ходу, на плаву и расчётов получены следующие средние данные, характеризующие дальности действительной стрельбы 57-мм автоматической пушки по различным целям:

по средним и основным танкам (поражение при пробитии бортовых проекций и поражение без пробития брони) — до 1000 метров;

по боевым машинам пехоты (бронетранспортёрам), самоходной артиллерии — до 2100 метров;

по буксируемой артиллерии — до 2300 метров;

по небронированным транспортным средствам — до 2500 метров;

по живой силе в защитных сооружениях — до 1300 метров;

по открытой живой силе — до 3500 метров;

по вертолётам — до 4000 метров.

По итогам испытаний был сделан вывод, что ПТ-76-57 может решать полный объем боевых задач, возлагаемый на лёгкие танки в составе современных мобильных сил. Огневая мощь по сравнению с ПТ-76Б увеличилась в 5,5 раз, подвижность возросла на 35%, надёжность машины улучшилась в 1,35 раза. Общий уровень боевой эффективности вырос в 2,7 раза.

Проектные проработки облика боевого отделения БМ-57 Источник изображения: warspot.ru

Поскольку вся программа разрабатывалась для модернизации существующего парка танков ПТ-76, то очень важным являлся вопрос максимального упрощения и удешевления процесса модернизации. В итоге он состоял из двух крупных операций: замены боевого отделения с установкой боевого модуля БМ-57 и замены моторно-трансмиссионной группы. Никаких серьёзных переделок корпуса машины не предполагалось. В процессе модернизации танка проводился капитальный ремонт, что позволило бы полностью восстановить гарантийный ресурс машины. Для этого было даже достигнуто соглашение с Волгоградским тракторным заводом о возобновлении производства запчастей для ПТ-76Б.

Однако, несмотря на все потенциальные выгоды такой программы, пока никто из стран, эксплуатирующих ПТ-76, данным проектом не заинтересовался, и танк с боевым модулем БМ-57 остаётся в единственном экземпляре.

Александр Кощавцев