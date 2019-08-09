Турецкая компания Nurol Makina поставила ББМ "Эйдер Ялчин" ВС Узбекистана

ЦАМТО, 8 августа. Генеральный директор турецкой компании Nurol Makina Энгин Айкол 6 августа подтвердил информацию о поставке Вооруженным силам Узбекистана партии ББМ "Эйдер Ялчин" (Ejder Yalcin) с колесной формулой 4x4.

Турецкая газета "Сабах" 2 августа сообщила о передаче ВС Узбекистана 24 бронированных машин "Эйдер Ялчин". Разработанная Nurol Makina ББМ прошла обширные испытания, по результатам которых для ВС Узбекистана был выбран вариант с открытой башней, вооруженной 7,62-мм пулеметом.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2017 года турецкая частная оборонная компания Nurol Makina подписала с узбекской UzAuto (АК "Узавтосаноат") меморандум о взаимопонимании по вопросу совместного производства на предприятии в Узбекистане 1000 бронированных машин "Эйдер Ялчин". Церемония подписания состоялась в ходе первого за 21 год визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Турцию.

Меморандум предусматривает поставку первых 24 бронемашин заказчикам в Узбекистане, а также возможность продажи техники в третьи страны. Передачу технологий производства планировалось осуществлять поэтапно.

По словам Э.Айкола, бронемашины будут применяться для охраны границ страны с Афганистаном и предотвращения проникновения боевиков в Узбекистан.

ББМ "Эйдер Ялчин" широко использовалась ВС Турции в операциях на востоке страны и в некоторых районах Сирии. В мае 2019 года появилась информация о ведущихся переговорах по поставке ББМ "Эйдер Ялчин" Вооруженным силам Венгрии.