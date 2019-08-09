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09.08.2019
ЦАМТО

Турецкая компания Nurol Makina поставила ББМ "Эйдер Ялчин" ВС Узбекистана

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Бронированные машины Ejder Yalcin
Полученные вооруженными силами Катара бронированные машины Ejder Yal&cin производства турецкой компании Nurol Makina ve Sanayi A.S., оснащенные пулеметным дистанционно управляемым боевым модулем Aselsan SARP Dual, на репетиции намеченного на 18.12.2017 военного парада вооруженных сил Катара. 15.12.2017.
Источник изображения: Shiva Neupane Rasuwali.

ЦАМТО, 8 августа. Генеральный директор турецкой компании Nurol Makina Энгин Айкол 6 августа подтвердил информацию о поставке Вооруженным силам Узбекистана партии ББМ "Эйдер Ялчин" (Ejder Yalcin) с колесной формулой 4x4.

Турецкая газета "Сабах" 2 августа сообщила о передаче ВС Узбекистана 24 бронированных машин "Эйдер Ялчин". Разработанная Nurol Makina ББМ прошла обширные испытания, по результатам которых для ВС Узбекистана был выбран вариант с открытой башней, вооруженной 7,62-мм пулеметом.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2017 года турецкая частная оборонная компания Nurol Makina подписала с узбекской UzAuto (АК "Узавтосаноат") меморандум о взаимопонимании по вопросу совместного производства на предприятии в Узбекистане 1000 бронированных машин "Эйдер Ялчин". Церемония подписания состоялась в ходе первого за 21 год визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Турцию.

Меморандум предусматривает поставку первых 24 бронемашин заказчикам в Узбекистане, а также возможность продажи техники в третьи страны. Передачу технологий производства планировалось осуществлять поэтапно.

По словам Э.Айкола, бронемашины будут применяться для охраны границ страны с Афганистаном и предотвращения проникновения боевиков в Узбекистан.

ББМ "Эйдер Ялчин" широко использовалась ВС Турции в операциях на востоке страны и в некоторых районах Сирии. В мае 2019 года появилась информация о ведущихся переговорах по поставке ББМ "Эйдер Ялчин" Вооруженным силам Венгрии.

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Страны
Афганистан
Венгрия
Сирия
Турция
Узбекистан
Компании
Nurol
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