Западные СМИ оценили первый полет ударного "Охотника"

Внимание западных экспертов и журналистов привлек первый полет российского ударного беспилотника "Охотник".

Новой разработке посвятили публикации сразу несколько СМИ. Как пишет Мilitary Watch Magazine, "Охотник", как и истребитель Су-57, является совершенно новым тяжелым боевым летательным аппаратом, разработанным после распада Советского Союза. В материале говорится о том, что дрон сможет выполнять различные функции, в том числе по поддержке Су-57 при проникновении в воздушное пространство противника и достижении превосходства в воздухе, а также осуществлять самостоятельные ударные миссии. При этом отмечается, что пока неизвестно, какие системы вооружений будут использоваться "Охотником".

"Так как Россия намеревается превратить Су-57 в боевой самолет шестого поколения, взаимодействие с таким дроном как "Охотник" может стать ключевой новой функцией, которая обеспечит истребителю преимущество над конкурирующими платформами", - пишет Мilitary Watch.

The Drive проанализировал видео полета "Охотника" и отметил новую схему окраски беспилотника. "Остается неясным, означает ли это использование усовершенствованного дизайна или даже дополнительного прототипа, который отличается от того, что видно на фотографиях, появившихся в январе", - строит догадки автор публикации. Он отмечает, что на кадрах испытательного полета можно увидеть два датчика полетных данных, временно установленные на передней кромке крыла.

А Аrmy Recognition добавляет, что новый российский беспилотник отличается от американского "Хищника" использованием технологий "стелс" и, вероятно, мощными средствами РЭБ. Также описывается стратегия российских беспилотников, которые будут действовать в группе, обмениваясь данными по безопасному каналу связи и помогая пилотируемым самолетам в случае вооруженного конфликта с технологически развитым противником.

Руслан Мельников