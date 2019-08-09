США "подбираются" к Монголии – на память фотография лошади

Министру обороны США Марку Эсперу во время визита в Монголию, где он встретился со своим коллегой Нямагийном Энхболдом, подарили лошадь, сообщает агентство Associated Press (AP).

Эспер на встрече заявил, что его визит "позволяет изучить разные способы дальнейшего укрепления связей" между США и Монголией. Поездка Эспера в Монголию подчеркивает ключевую роль страны в новой оборонной стратегии США, в которой приоритетными соперниками считаются Китай и Россия, отмечает AP.

Это уже третий контакт на высоком уровне между Вашингтоном и Улан-Батором за лето. В конце июля в Белом доме побывал монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга. В июне в Монголии побывал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Эспер стал первым за пять лет министром обороны США, посетившим Монголию. В 2014 году Монголию посещал Чак Хэйгел, который в то время возглавлял Пентагон. США хотят активизировать сотрудничество с Монголией в сфере обороны и разведки, рассказал источник AP. Сам Эспер заявлял, что у него не было каких-то конкретных целей, касающихся расширения военного сотрудничества с Монголией.

Семилетнюю лошадь, подаренную ему, Эспер назвал Маршалл в честь бывшего министра обороны и госсекретаря США Джорджа Маршалла.

Интерфакс отмечает, что Эспер не заберет лошадь с собой в США, она останется в Монголии. В связи с этим министру подарили фотографию лошади в рамке, а сам он оставил для нее попону, которую надевают на лошадей в армии США. В Монголии долгое время существует традиция дарить известным и выдающимся личностям, в частности, политикам, лошадей.