Дамаск отверг американо-турецкие договоренности о зоне безопасности на севере Сирии
Жители Дамаска с фотографиями президента Сирии Башара Асада.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников
Дубай. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Сирийский МИД осудил соглашение США и Турции о создании зоны безопасности на севере Сирии, сообщили в четверг официальные сирийские СМИ.
МИД назвал эти договоренности "грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии", принципов международного права и Устава ООН.
В среду в Анкаре сообщили, что Турция и США достигли соглашения по вопросу об установлении зоны безопасности на севере Сирии.
По сообщению турецких СМИ, зону шириной в 30 - 40 км в координации с США будет контролировать турецкая сторона. Эта зона станет "мирным коридором" для сирийских беженцев, желающих вернуться домой.
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