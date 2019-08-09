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09.08.2019
Интерфакс-АВН

Дамаск отверг американо-турецкие договоренности о зоне безопасности на севере Сирии

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Жители Дамаска с фотографиями президента Сирии Башара Асада
Жители Дамаска с фотографиями президента Сирии Башара Асада.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Дубай. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Сирийский МИД осудил соглашение США и Турции о создании зоны безопасности на севере Сирии, сообщили в четверг официальные сирийские СМИ.

МИД назвал эти договоренности "грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии", принципов международного права и Устава ООН.

В среду в Анкаре сообщили, что Турция и США достигли соглашения по вопросу об установлении зоны безопасности на севере Сирии.

По сообщению турецких СМИ, зону шириной в 30 - 40 км в координации с США будет контролировать турецкая сторона. Эта зона станет "мирным коридором" для сирийских беженцев, желающих вернуться домой.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
Компании
ООН
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