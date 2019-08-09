Дамаск отверг американо-турецкие договоренности о зоне безопасности на севере Сирии

Дубай. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Сирийский МИД осудил соглашение США и Турции о создании зоны безопасности на севере Сирии, сообщили в четверг официальные сирийские СМИ.

МИД назвал эти договоренности "грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии", принципов международного права и Устава ООН.

В среду в Анкаре сообщили, что Турция и США достигли соглашения по вопросу об установлении зоны безопасности на севере Сирии.

По сообщению турецких СМИ, зону шириной в 30 - 40 км в координации с США будет контролировать турецкая сторона. Эта зона станет "мирным коридором" для сирийских беженцев, желающих вернуться домой.