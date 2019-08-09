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09.08.2019
Интерфакс-АВН

Источник сообщил о контракте на модернизацию бомбардировщика Су-34

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Су-34
Су-34.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Компания "Сухой" по заказу российских военных модернизирует бомбардировщик Су-34, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Подписан контракт между Минобороны и "Сухим" на проведение опытно-конструкторских работ по созданию модернизированной версии Су-34", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обновленный бомбардировщик получит расширенные боевые возможности, в первую очередь за счет нового вооружения и усовершенствованной авионики.

Источник отметил, что в настоящий момент "Сухой" приступил к эскизно-техническому проектированию модернизированной версии Су-34.

Как сообщалось, работы по модернизации Су-34 должны были начаться ещё в прошлом году. В феврале 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, посещая Новосибирский авиазавод холдинга "Сухой", поручил как можно скорее внедрять в производство новых самолётов полученный ими в Сирии боевой опыт. Тогда же директор завода доложил Шойгу о ведущихся на заводе опытно-конструкторских работах, которые существенно повысят боевой потенциал Су-34.

По данным источника "Интерфакса", эти работы завод проводил в инициативном порядке. Речь шла, в том числе, об адаптации к бомбардировщику новых авиационных средств поражения и оснащении машин новыми средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В настоящее время Новосибирский авиационный завод выпускает Су-34 в базовой комплектации. Ежегодно ВКС России получают на вооружение 16-18 фронтовых бомбардировщиков. В 2019 году производитель должен поставить Минобороны РФ последние 8 бомбардировщиков по текущему контракту, который завод выполняет с опережением графика.

Серийное производство Су-34 началось в апреле 2005 года. В 2008 году был подписан пятилетний контракт на поставку ВКС России 32 самолетов Су-34. В 2012 году Минобороны РФ подписало еще один контракт на закупку 92 машин этого типа. Ранее сообщалось, что всего Минобороны РФ планирует закупить порядка 200 фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе сирийской кампании.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Особенностями Су-34, в частности, являются: большая дальность полета до 4000 км, высокая скорость полета до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолета может составлять 8 тонн.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
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Су-34
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Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
Сухой ПАО
Персоны
Шойгу Сергей
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