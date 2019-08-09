Войти
09.08.2019
Интерфакс-АВН

Могерини призвала Индию и Пакистан не допустить эскалации напряженности в Кашмире

311
0
0
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Источник изображения: В© AP Photo, Virginia Mayo

Брюссель. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини связывалась по телефону с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром и главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Куреши для обсуждения ситуации вокруг Кашмира, сообщила в четверг Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"В ходе обоих разговоров она подчеркнула значение предотвращения эскалации напряженности в Кашмире и в регионе. Для этого крайне важен диалог между Индией и Пакистаном по дипломатическим каналам", - говорится в коммюнике ЕВС, распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что Европейский союз поддерживает "двустороннее политическое решение между Индией и Пакистаном по Кашмиру, которое остается единственным способом урегулирования затяжного спора, вызывающего нестабильность и отсутствие безопасности в регионе".

Могерини и главы индийского и пакистанского дипломатических ведомств договорились оставаться на связи, сообщила ЕВС.

Ранее руководство Индии отменило особый статус Джамму и Кашмира и ввело на этой территории прямой контроль Дели.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
07.08.2019
Нож в спину НАТО
25.02.2015
Лицензия на независимость
10.12.2014
Союз орла и павлина
17.01.2014
Сказание об Ан-70
30.10.2012
Как Вашингтон утратил монополию в военно-технической сфере
12.12.2011
Без взаимопонимания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.08 09:55
  • 3
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 09.08 09:39
  • 1
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
  • 09.08 09:36
  • 1
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии опасности для здоровья населения в Северодвинске
  • 09.08 09:11
  • 16
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 09.08 08:55
  • 6
США призывают РФ отвести размещенные в Абхазии и Южной Осетии войска на позиции до конфликта 2008г - посольство в Тбилиси
  • 09.08 08:46
  • 33
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 09.08 08:26
  • 90
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 09.08 06:44
  • 3
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 09.08 02:50
  • 36
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 22:09
  • 4
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение
  • 08.08 20:46
  • 1
Совет по авиастроению: работа на перспективу
  • 08.08 19:08
  • 9
"Охотник" станет напарником Су-57
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?