Могерини призвала Индию и Пакистан не допустить эскалации напряженности в Кашмире

Брюссель. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини связывалась по телефону с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром и главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Куреши для обсуждения ситуации вокруг Кашмира, сообщила в четверг Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"В ходе обоих разговоров она подчеркнула значение предотвращения эскалации напряженности в Кашмире и в регионе. Для этого крайне важен диалог между Индией и Пакистаном по дипломатическим каналам", - говорится в коммюнике ЕВС, распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что Европейский союз поддерживает "двустороннее политическое решение между Индией и Пакистаном по Кашмиру, которое остается единственным способом урегулирования затяжного спора, вызывающего нестабильность и отсутствие безопасности в регионе".

Могерини и главы индийского и пакистанского дипломатических ведомств договорились оставаться на связи, сообщила ЕВС.

Ранее руководство Индии отменило особый статус Джамму и Кашмира и ввело на этой территории прямой контроль Дели.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.