Lockheed Martin разрабатывает ракетную систему промежуточной дальности

ЦАМТО, 8 августа. Минобороны США объявило о подписании с компанией Lockheed Martin контракта стоимостью 405,77 млн. долл. в рамках проекта разработки ракетной системы промежуточной дальности в интересах Сухопутных войск США.

Контракт предусматривает проектирование, разработку, производство и интеграцию ракетных двигателей большого диаметра, сопутствующих ракетных корпусов и вспомогательного оборудования для демонстрационных летных испытаний новой ударной ракетной системы промежуточной дальности с обычной боевой частью (Intermediate Range Conventional Prompt Strike Weapon System).

Работы будут выполнены на предприятии в Литтлтоне (шт.Колорадо) и завершатся к 1 января 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, ранее (в декабре 2018 года и феврале 2019 года) с Lockheed Martin уже были заключены контракты общей стоимостью около 886 млн. долл. на разработку ракетных двигателей для аналогичной системы в интересах ВМС США (Navy Intermediate Range Conventional Prompt Strike Weapon System).