Войти
09.08.2019
ЦАМТО

Lockheed Martin разрабатывает ракетную систему промежуточной дальности

372
0
0
Здание завода Lockheed Martin, Аризона
Здание завода Lockheed Martin, Аризона.
Источник изображения: AP Photo/Matt York

ЦАМТО, 8 августа. Минобороны США объявило о подписании с компанией Lockheed Martin контракта стоимостью 405,77 млн. долл. в рамках проекта разработки ракетной системы промежуточной дальности в интересах Сухопутных войск США.

Контракт предусматривает проектирование, разработку, производство и интеграцию ракетных двигателей большого диаметра, сопутствующих ракетных корпусов и вспомогательного оборудования для демонстрационных летных испытаний новой ударной ракетной системы промежуточной дальности с обычной боевой частью (Intermediate Range Conventional Prompt Strike Weapon System).

Работы будут выполнены на предприятии в Литтлтоне (шт.Колорадо) и завершатся к 1 января 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, ранее (в декабре 2018 года и феврале 2019 года) с Lockheed Martin уже были заключены контракты общей стоимостью около 886 млн. долл. на разработку ракетных двигателей для аналогичной системы в интересах ВМС США (Navy Intermediate Range Conventional Prompt Strike Weapon System).

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
12.03.2019
США заказали "охотника" на С-400
16.03.2015
Лазерная «Афина» США оказалась пустышкой: «новейшее» оружие подняли на смех
09.06.2014
Business Insider: российский истребитель Т-50 не может конкурировать с американским F-35
02.05.2012
США близки к принятию решения о поставке новых истребителей Тайваню
24.09.2010
Пентагон потратит на покупку F-35 пять миллиардов долларов
28.02.2008
К визиту министра обороны США в Индию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.08 09:55
  • 3
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 09.08 09:39
  • 1
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
  • 09.08 09:36
  • 1
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии опасности для здоровья населения в Северодвинске
  • 09.08 09:11
  • 16
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 09.08 08:55
  • 6
США призывают РФ отвести размещенные в Абхазии и Южной Осетии войска на позиции до конфликта 2008г - посольство в Тбилиси
  • 09.08 08:46
  • 33
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 09.08 08:26
  • 90
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 09.08 06:44
  • 3
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 09.08 02:50
  • 36
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 22:09
  • 4
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение
  • 08.08 20:46
  • 1
Совет по авиастроению: работа на перспективу
  • 08.08 19:08
  • 9
"Охотник" станет напарником Су-57
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?