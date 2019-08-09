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09.08.2019
ЦАМТО

Адмирал Валуев поддержал решение о новом статусе Северного флота

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Адмирал Владимир Валуев. Архивное фото
Адмирал Владимир Валуев. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото из личного архива Владимира Валуева

ЦАМТО, 8 августа. Придание Северному флоту статуса отдельного, пятого военного округа, положительно скажется на российской обороноспособности в Арктике, заявил "РИА Новости" бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Как напоминает агентство, проект указа о придании Северному флоту статуса отдельного военного округа был опубликован 7 августа на портале проектов нормативных актов. В настоящее время в России существует четыре отдельных военных округа: Западный, Центральный, Южный и Восточный.

"Это очень правильное решение, которое пойдет нам на пользу. Я считаю, что наделение Северного флота таким статусом поможет эффективнее взаимодействовать военным с руководителями регионов арктической зоны, что крайне важно с точки зрения обороноспособности", – сказал адмирал.

По его словам, принятие этого проекта позволит наиболее оптимально выстроить административно-штатную структуру Северного флота, что, в свою очередь, "положительно скажется на развитии приоритетного направления – защиты северных рубежей России в арктической зоне", – передает "РИА Новости".

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