Пентагон должен перевооружиться

Эксперт утверждает, что Вашингтон может проиграть войну с Россией

В конце мая этого года специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок (Center for Strategic and Budgetary Assessments, CSBS, ЦСБО), базирующегося в Вашингтоне и являющегося довольно крупной независимой организацией, работающей по заказам Пентагона, военно-промышленного комплекса (ВПК) США, а также проводящей исследования в интересах союзников и партнеров Америки, опубликовали доклад под названием "Планировка игрового поля: восстановление ракет США на ТВД после закрытия ДРСМД". Составители доклада, исходя из того, что этого соглашение благополучно скончалось, довольно тщательно изучили стратегические, оперативно-тактические, финансовые и другие вопросы, связанные с необходимостью развертывания ракет среднего и меньшего радиуса действия на сухопутных ТВД, и то, как это может повлиять на укрепление обороноспособности Америки.

А 5 июля газета The New York Times разместила на своих страницах статью одного из них, некоего Тимоти Уолтона (Timothy A. Walton), под заголовком "Америка может проиграть реальную войну против России". Научный сотрудник ЦСБО написал, что "спустя более 30 лет действие Договора о РСМД закончилось на прошлой неделе - американцы вышли из него в пятницу, а Россия - в субботу. Хотя Соединенные Штаты соблюдали условия договора, Россия нарушила его, разместив более 100 запрещенных ракет средней дальности, а Китай, который никогда не был связан этим договором, имеет на вооружении тысячи". Объявил он и том, что "у Соединенных Штатов таких ракет нет". "Чтобы устранить этот пробел, министерству обороны США нужно разработать и поставить на вооружение неядерные ракеты средней дальности наземного базирования", - призвал эксперт Пентагон.

В статье говорится, что американские дипломаты в течение шести лет терпеливо пытались убедить Москву соблюдать соглашение, но она игнорировала протесты и призывы Белого дома и стран НАТО, и продолжала создавать и развертывать запрещенные ракет, число которых составляет 100 единиц. "Еще более тревожно то, что Китай, который никогда не был частью двустороннего договора и неоднократно отказывался присоединиться к нему, начал в 1990-х годах собирать огромные ракетные силы, явно предназначенные для противодействия американским силам. У Китая сейчас есть тысячи ракет, оснащенных конвенциональными и ядерными боеголовками. Эти точные и смертоносные ракеты способны атаковать корабли в море и базы на берегу не только на всей территории американских союзников в Азии, но и далеко в море и на американской территории на Аляске, в Гуаме и на северных Марианских островах", - отметил Тимоти.

Специалист указал на то, что компьютерные модели имитации боевых столкновений американских войск с подразделениями России и Китая регулярно давали отрицательные результаты, что свидетельствует о большой вероятности поражения США в "настоящей войне". И это, по его утверждению, обусловлено тем, что у ВС Америки нет ракет наземного базирования с обычными боеголовками и необходимой дальностью.

"Поэтому Соединенным Штатам необходимо обзавестись собственными ракетами средней дальности наземного базирования с неядерными боеголовками. Эти ракеты могут обеспечить значительные оперативные преимущества для ВС Соединенных Штатов и создать трудности для противников", - утверждает Уолтон.

Появление такого оружия, считает автор, позволит повысить боеспособность подразделений ВС США и обеспечит эффективное сдерживание России, Китая и других антагонистов Америки от агрессивных действий. Он также сказал и о том, что оснащение подобных ракет только обычными боеголовками, может привести к снижению вероятности того, что противник будет путать это оружие с ядерным, что и привело к необходимости заключения ДРСМД. "Это также могло бы предоставить Соединенным Штатам возможность вести переговоры с Китаем, Россией и другими странами о заключении договора, запрещающего ракеты средней дальности наземного базирования, оснащенные ядерным боеголовками", - констатировал Уолтон.

Он призвал законодателей не только к одобрению "финансирование разработок новых ракет", но и к "перепрофилирование существующих моделей, таких как крылатая ракета Tomahawk (в настоящее время запускаемая с кораблей и подводных лодок) или таких как баллистическая ракета Pershing II (запрещенная ДРСМД)", - заявил эксперт и отметил, что использование ракет новых и перепрофилированных конструкций позволит МО за короткие сроки и с небольшими затратами оснастить войска значительным количеством такого оружия. "США вышли из ДРСМД, и теперь наступило время создать равные условия для состязания на игровом поле", - заключил свой опус консультант стратегов и тактиков будущих сражений.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"