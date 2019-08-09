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09.08.2019
Военное обозрение

В Казкосмосе сообщили о планах модернизации "Гагаринского старта"

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Первая площадка стартового комплекса космодрома "Байконур" ("Гагаринский старт") будет закрыта и пройдет модернизацию для запуска с нее ракет-носителей "Союз-2". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аэрокосмический комитет министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).

Источник изображения: Роскосмос

Как сообщили в Казкосмосе, в настоящее время на "Байконуре" для запуска пилотируемых космических кораблей используются всего два стартовых комплекса - площадка №1 (Гагаринский старт) и №31. При этом, первая площадка приспособлена для запуска только ракет-носителей "Союз-ФГ" с украинской аналоговой системой управления, а таких ракет в России осталась всего одна и ее старт запланирован на 25 сентября этого года. После проведения пуска предполагается проведение модернизации стартового комплекса.

По предварительным планам модернизация начнется в 2020 году и продлится до 2023 года. Общая сумма затрат составит 87 млн. долларов

- сообщили в "Казкосмосе", добавив, что средства равными долями внесут Россия, Казахстан и ОАЭ, решение будет принято к ноябрю этого года.

Модернизацией предполагается, в первую очередь, заменить все аналоговое оборудование стартового комплекса на современное электронное и провести монтажные работы по реконструкции ферм обслуживания.

Ранее сообщалось, что первую площадку (Гагаринский старт) решено законсервировать по причине отсутствия средств на ее модернизацию. 31 площадка стартового комплекса прошла модернизацию под ракеты "Союз-2" еще в 2004-2005 годах.

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Роскосмос
Проекты
2020-й год
Байконур
Союз РН
Союз-2 РН
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