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09.08.2019
ТАСС

Россия победила в гонке с преследованием на конкурсе Армейских игр

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Международный конкурс Военное ралли в Волгоградской области
Международный конкурс Военное ралли в Волгоградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Брага

По итогам трех этапов российская команда лидирует в общекомандном зачете

ТАСС, 8 августа. Команда России заняла первое место в гонке с преследованием на конкурсе "Военное ралли" Армейских международных игр - 2019. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

"В Кызыле сборная команда Вооруженных сил Российской Федерации одержала победу в гонке с преследованием международного конкурса "Военное ралли - 2019". Водители из Белоруссии, Китая, России, Сербии и Узбекистана состязались по бездорожью, преодолев более 130 километров по маршруту Сукпак - Тос-Булак, пролегающему по песчаным, горным и заливным участкам местности Республики Тыва", - говорится в сообщении пресс-службы.

По итогам трех этапов команда России лидирует в общекомандном зачете "Военного ралли". Победитель соревнований определится в ходе завершающего этапа - "Командной гонки".

В соревнованиях "Военное ралли" принимают участие команды из России, Белоруссии, Китая, Сербии и Узбекистана на военных автомобилях "КамАЗ", "Урал" с колесной формулой 4х4 и 6х6, а также бронеавтомобилях "Тигр-М". Команда Народно-освободительной армии Китая принимает участие как на российской, так и на собственной технике. Конкурс состоит из четырех этапов - "Индивидуальной гонки", "Гонки с преследованием", "Огневого этапа" и "Командной гонки".

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие команды 37 государств общей численностью более 5 тысяч человек. Программа соревнований включает 32 конкурса, которые проходят на 21 полигоне десяти стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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