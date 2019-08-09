Бундесвер бросили на борьбу с сорняками

Немецким солдатам поручили выполнение очень "важной" и "необычной" миссии, сообщает немецкий телеканал Welt. Они должны выполоть все сорняки и убрать всю грязь в окрестностях города Иккермюнде. Большой плюс заключается в том, что в отличие от боевых операций за границей на это задание их отправили в полном обмундировании, снабдив всем необходимым: и лопатами, и мотыгами.

Боевые товарищи из четвёртой роты мотопехотного батальона 413 стоят навытяжку. Их противник - сорняки и грязь в городе Иккермюнде. Задействовать солдат внутри страны можно только в исключительных случаях, например, при катастрофах или в рамках взаимной помощи. Эта необычная операция стала возможной благодаря сотрудничеству бундесвера с городом Иккермюнде.

По словам мэра города Иккермюнде, это связано с тем, что мы в городе, конечно же, не используем средства для уничтожения сорняков. Поэтому всё приходится делать вручную. А на такой площади паре дворников с таким объёмом работы не справиться.

Рыть ямы, копать песок и строить стены. Что защита страны, что украшение города - требования одни и те же. По плану, навести порядок на самом крупном морском курорте в Щецинском заливе собираются за два с половиной дня. От этого выиграют все. Иккермюнде получает очки в гонке за звание "Самого красивого посёлка", а бундесвер завоёвывает симпатии, цитирует RT немецких журналистов.

Местные жители одобряют такое использование бундесвера: "Да это просто супер! Я сначала подумал, что это какие-то разнорабочие в униформе, которые за один евро в час трудятся".

Денежное довольствие у солдата всё-таки чуть больше, чем один евро в час. Так или иначе, борцы с сорняками в униформе доказали: со снаряжением в войсках дела обстоят не так уж и плохо. Мотыги, по крайней мере, в прекрасном состоянии.