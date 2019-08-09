БПЛА "Орланы" перелетают в Приморский край

Формирование подразделения беспилотной авиации завершается в мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае, сообщила пресс-служба ВВО.

"Специалисты получили заключительную партию новых многофункциональных комплексов "Орлан-10" на базе автомобилей повышенной проходимости КАМАЗ", - говорится в сообщении.

Новая техника железнодорожным транспортом перебрасывается из Коломны (Московская область) в пункт постоянной дислокации. Беспилотные летательные аппараты применяются для контроля за ходом боевой подготовки, ведения разведки, наведения и корректировки огня различных подразделений, добавили в ведомстве.

В состав одного комплекса входят до пяти летательных аппаратов, снабженных различной фото-видеоаппаратурой.

Отмечается, что "Орлан-10" отлично зарекомендовал себя в Сирийской Арабской Республике.