США согласились продать Южной Корее палубные вертолеты за $800 млн

Вашингтон. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Госдеп США одобрил продажу Южной Корее 12 палубных многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk, сообщают американские СМИ со ссылкой на Пентагон.

Отмечается, что стоимость сделки составляет $800 млн.

В военном ведомстве США отметили, что вместе с вертолетами в Южную Корею будет поставлено специальное оборудование для них, в том числе радиолокационное и коммуникационное.

"Республика Корея благодаря такому усилению военного потенциала сможет сдерживать угрозы в регионе и укрепит свою оборону", - говорится в сообщении входящего в состав Пентагона Агентства военного сотрудничества.

Продажа этих вертолетов была одобрена после того, как накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Сеул ведут переговоры о дополнительном увеличении компенсации расходов на содержание американского военного контингента на территории Южной Кореи.

"Начались переговоры о дальнейшем увеличении сумм выплат Соединенным Штатам. Южная Корея - это очень богатое государство, которое считает необходимым вносить вклад в финансирование деятельности военных США, обеспечивающих оборону (Южной Кореи - ИФ)", - написал он в твиттере.