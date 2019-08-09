Минобороны Болгарии объявило тендер на поставку новых бронемашин

ЦАМТО, 8 августа. Минобороны Болгарии 5 августа направило четырем зарубежным компаниям запросы о предложениях в рамках тендера на поставку боевых бронированных машин для Сухопутных войск страны.

Согласно сообщению болгарского военного ведомства от 6 августа, приглашения были направлены компаниям ARTEC GmbH (совместное предприятие Rheinmetall - Krauss-Maffei Wegmann), Patria (Финляндия), NEXTER Group (Франция) и General Dynamics Land System - MOWAG (Швейцария). Заинтересованные претенденты должны представить свои предложения до 31 октября 2019 года.

Работа межведомственной рабочей группы по оценке предложений и выбору подрядчика в рамках инвестиционного проекта "Приобретение боевой техники для оснащения батальонных боевых групп в составе механизированной бригады" должна быть завершена не позднее 20 декабря 2019 года. К этому сроку отчет будет представлен министру обороны Болгарии Красимиру Каракачанову.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Болгарии 16 мая 2018 года одобрило приобретение 150 новых боевых бронированных машин для оснащения трех батальонных боевых групп механизированной бригады. Бюджет программы поставки ББМ составляет 1,464 млрд. левов с НДС (836,6 млн. долл.). Планы предусматривают поставку 90 БМП и 60 специальных и вспомогательных машин (120-мм самоходные минометы, машины управления и санитарные машины), дополнительного оборудования, а также обучение личного состава. Позднее, 8 июня 2018 года, инвестиционный проект "Приобретение боевой техники для оснащения батальонных боевых групп в составе механизированной бригады" был одобрен национальным собранием Болгарии. Срок реализации проекта составляет 12 лет.

Программа поставки новых ББМ имеет своей целью оснастить СВ Болгарии современными бронемашинами, соответствующими требованиям к боевой эффективности, мобильности и безопасности, сравнимыми с аналогичными системами вооружений государств-членов НАТО.

Запрос о предложениях на поставку новых бронемашин первоначально планировалось опубликовать в конце 2018 года, но тогда он не был выпущен. В феврале 2019 года появилась информация о том, что Министерство обороны Болгарии перенесло тендер на закупку 150 новых ББМ на более поздний срок, поскольку не смогло достичь согласованной позиции по ряду ключевых требований к ТТХ новых ББМ.