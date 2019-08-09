Как всегда, виноваты Москва и Пекин

Президент РФ объяснил миру и согражданам дальнейшие действия Кремля

Сегодня в мировой прессе идут многочисленные разглагольствования о причинах и следствиях выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД), подписанного в 1987 году лидерами США и СССР. В 2018 году президент США Дональд Трамп анонсировал выход своей страны из договора, а в марте президент РФ Владимир Путин принял решение о приостановке участия в нем российской стороны. 2 августа этот договор прекратил свое существование.

Политики, администраторы, военные и эксперты различных стран выступают за и против такого поворота событий. В исчезновении одного их предпоследних рубежей на пороге возобновления всеобщей гонки ядерных вооружений и возможного уничтожения жизни на земле конечно же обвиняется Россия, которая, как неоднократно заявляли за океаном и их служки в разных частях света, разрабатывает вооружения, не соответствующие духу и букве этого договора.

В этом контексте не забывали они и Китай. 20 октября прошлого года Трамп заявил о возможном расторжении ДРСМД, но в тоже время допустил заключение нового соглашения с участием не только России, но и Китая. "Нам придется разрабатывать такие вооружения до тех пор, пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам, все они не придут к нам и не скажут: "Давайте в самом деле поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения", — сказал президент США. На это Пекин заявил, что "односторонний выход США из соглашения будет иметь многосторонний негативный эффект" и назвал отсылку Трампа к КНР "абсолютной ошибкой". МИД КНР разъяснял неприемлемость увязки Вашингтоном разрушения ДРСМД с участием китайской стороны в договоре и отказался вести какие – либо переговоры по этому поводу. Власти КНР также предостерегли страны Азии от участия в планах США по размещению на их территориях американских ракет средней дальности, предупредив о возможности ответных шагов, со своей стороны.

А на днях советник президента США по безопасности Джон Болтон сказал, что Вашингтон вышел из ДРСМД из-за невозможности контролировать ракетную программу КНР. По его словам, отсутствие Китая в договоре угрожает возможностям США защищать свои военные базы в Южной Корее, Японии и в других странах, а также обеспечивать эти стран, являющиеся союзниками Америки. Болтон отметил, что "Китай укрепляет свои вооруженные силы и представляет угрозу".

5 августа Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, основной темой которого стал односторонний выход США из договора ДРСМД. Практически сразу же после совещания СБ РФ на сайте Кремля президента появилось его заявление Президента, в котором, в частности говорилось: "Россия вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний, под надуманным предлогом, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями серьезнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех. Подчеркну, ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне. Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия".

Президент объявил, что Россия не может "игнорировать сложившееся положение дел, довольствоваться ничем не обеспеченными со стороны американских коллег и их союзников декларациями о миролюбии" и поручил МО, МВД и СВР "внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности". Глава Кремля подчеркнул, что "в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет". Он также сказал, что до поступления таких систем на вооружение Российской армии" реальные угрозы, возникшие в связи с выходом Белого дома из ДРСМД "будут надёжно парироваться уже существующими системами, такими как "Х-101", "Кинжал" и "Калибр", "а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа "Циркон". При этом президент заметил, что Россия будет выполнять взятые на себя односторонние обязательств и все ее действия "будут носить исключительно ответный, зеркальный характер". "Это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Мы не будем их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развёрнуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства", - завил Путин.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"