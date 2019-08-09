Самолет МС-21 получил созданную с нуля топливную автоматику - разработчик

Пермь. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Российский двигатель ПД-14 для самолета МС-21 получил новейшую систему автоматического управления, сообщил первый заместитель управляющего директора - главный инженер пермского АО "ОДК-СТАР" Роман Усанин.

"Для МС-21 с нуля спроектировали топливную автоматику, которая соответствует мировому уровню", - сказал журналистам главный инженер предприятия.

Он отметил, что такая работа была проведена в РФ впервые за долгое время.

Российские авиастроители к 2025 году должны серьезно нарастить объемы выпуска среднемагистральных самолетов МС-21, заявил ранее в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Существует пошаговая программа наращивания производственных возможностей и выпуска серийных самолетов. К 2025 году мы должны выйти на выпуск не менее 70 самолетов в год",- сказал вице-премьер.

Он заявил, что на 2021 год намечены серийные поставки самолета.