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09.08.2019
Интерфакс-АВН

Самолет МС-21 получил созданную с нуля топливную автоматику - разработчик

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Авиационный двигатель ПД-14
Авиационный двигатель ПД-14.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Пермь. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Российский двигатель ПД-14 для самолета МС-21 получил новейшую систему автоматического управления, сообщил первый заместитель управляющего директора - главный инженер пермского АО "ОДК-СТАР" Роман Усанин.

"Для МС-21 с нуля спроектировали топливную автоматику, которая соответствует мировому уровню", - сказал журналистам главный инженер предприятия.

Он отметил, что такая работа была проведена в РФ впервые за долгое время.

Российские авиастроители к 2025 году должны серьезно нарастить объемы выпуска среднемагистральных самолетов МС-21, заявил ранее в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Существует пошаговая программа наращивания производственных возможностей и выпуска серийных самолетов. К 2025 году мы должны выйти на выпуск не менее 70 самолетов в год",- сказал вице-премьер.

Он заявил, что на 2021 год намечены серийные поставки самолета.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МС-21
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