САА пришлось вновь открыть фронт борьбы против ИГИЛ на востоке страны

Из Сирии приходят сообщения о том, что САА фактически пришлось открывать новый фронт борьбы с так называемым "Исламским государством" (*запрещённая в РФ террористическая группировка). Несмотря на то, что основные силы ИГИЛ разгромлены, очаги концентрации игиловских банд по-прежнему себя проявляют, главным образом в восточной части Сирии.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что на днях в США был озвучен доклад, в котором называлась примерная численность остающихся в Сирии и Ираке игиловцев – 18 тысяч. Чаще всего речь идёт о рассеянных по обширным территориям небольшим группировкам.

Однако в районе Бадия на востоке провинции Хомс террористы смогли создать достаточно крупную группировку, которая в последние несколько дней наносила удары по сирийским военным объектам, а также по объектам гражданской инфраструктуры. Так, террористы смогли нанести ущерб стратегическому в пустынном районе объекту – насосной станции. Эти атаки привели к потерям сирийской армии.

В этой связи сирийские войска были вынуждены начать операцию против ИГИЛ* вдоль западной административной линии провинции Дейр-эз-Зор.

В районе Бадия по боевикам наносятся удары с воздуха, после которых следуют этапы наземной операции. На данный момент, как сообщают сирийские СМИ, бои на востоке провинции Хомс продолжаются. В сообщениях говорится о потерях террористов в живой силе и технике. Таким образом, можно констатировать, что боевики ИГИЛ* на востоке Сирии за последнее время не только перегруппировались, но и вновь обзавелись военной техникой (судя по всему, речь о вооружённых пулемётами и ЗУ пикапами).