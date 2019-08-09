"Гагаринский старт" на Байконуре закроется на модернизацию на 2020-2023 годы

Площадка "Гагаринский старт" на космодроме Байконур, с которой осталось запустить лишь одну ракету "Союз-ФГ", закроется на модернизацию в 2020 на три года. Об этом в четверг, 8 августа, сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на аэрокосмический комитет министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).

Отмечается, что с "Гагаринского старта" можно запускать только "Союз-ФГ" с украинской аналоговой системой управления.

Модернизация необходима для того, чтобы выводить в космос новые ракеты-носители "Союз-2" уже с российской компьютерной системой управления. Переход на новый формат потребует замены кабельной сети.

"По предварительным планам, модернизация ("Гагаринского старта") начнется в 2020 году и продлится до 2023 года", — рассказали в "Роскосмосе".

В Казкосмосе добавили, что общая сумма затрат на модернизацию составит $87 млн. Средства в равных долях внесут Россия, Казахстан и ОАЭ — по $29 млн.

"Гагаринский старт" — пусковая площадка на на космодроме Байконур, с которой 12 апреля 1961 года впервые в мире стартовал космический корабль "Восток" с летчиком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту.

4 апреля с Байконура стартовала ракета "Союз-2.1а" с самым быстрым в истории космическим грузовиком "Прогресс МС-11". Корабль добрался до МКС по сверхкороткой схеме. Обычно российские аппараты летают по стандартной двухсуточной (34 витка) или по короткой шестичасовой (четыре витка) программе.