Самолеты-разведчики Восточного военного округа искали корабли "противника" в Охотском море

Владивосток. 8 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипажи фронтовых самолетов-разведчиков Су-24МР авиачасти Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, провели учение по поиску кораблей условного противника в Охотском море.

"В ходе учения летчики выполнили полеты над береговой линией и акваторией Охотского моря на максимальном радиусе действия, особое внимание было уделено пилотированию над участками безориентирной местности", - сообщила в четверг пресс-служба ВВО.

Были выполнены поиск, обнаружение и определение координат различных объектов условного противника, в том числе группы кораблей.

Полеты проходили во взаимодействии с наземными дежурными силами по противовоздушной обороне и кораблями Тихоокеанского флота.

Отмечается, что "учение носило плановый характер и прошло в рамках мероприятий боевой подготовки с соблюдением норм международного права".