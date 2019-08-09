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09.08.2019
Военное обозрение

В сирийском Тартусе начнёт работу судоремонтный комплекс ЧФ РФ

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Сообщается о реализации проекта по созданию нового инфраструктурного объекта ВМФ России в сирийском порту Тартус. Напомним, что в Тартусе располагается пункт материально-технического обеспечения российских кораблей. Два года назад Москва и Дамаск подписали соглашение о том, что пункт МТО ВМФ РФ в Тартусе будет размещаться в течение 49 лет с возможностью продления срока аренды.

Источник изображения: topwar.ru

Информационное агентство ТАСС, ссылаясь на собственный информированный источник, сегодня сообщает, что в Тартусе уже в ближайшие недели (до конца августа) вступит в эксплуатационную готовность судоремонтный комплекс Черноморского флота ВМФ РФ.

Отмечается, что новый комплекс позволит осуществлять мелкий ремонт как надводных кораблей, так и подводных лодок, входящих в постоянное оперативное соединение на Средиземноморье.

Источник ТАСС добавляет, что для создания судоремонтного комплекса в Сирию уже отправлено необходимое оборудование, включая современные станки.

Для справки: на сегодняшний день российские корабли в Средиземном море в случае необходимости проходили ремонт с помощью плавмастерских ЧФ РФ. Плавучие мастерские, как и сами боевые корабли, сменялись по ротационному принципу. Среднее вахтенное время для плавмастерской – около полугода.

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Россия
Сирия
Проекты
ЧФ
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