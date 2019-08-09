Войти
09.08.2019
ТАСС

Китайский луноход "Юйту-2" преодолел 271 м по обратной стороне Луны

375
0
0
Луноход "Юйту-2"
Луноход "Юйту-2".
Источник изображения: © China National Space Administration/Xinhua News Agency via AP

Аппарат продолжит выполнять свои функции после завершения лунной ночи

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Китайский луноход "Юйту-2" - составная часть севшего 3 января на обратной стороне Луны аппарата "Чанъэ-4" - за семь месяцев работы на естественном спутнике Земли преодолел 271 м. Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа".

По его данным, в среду в 17:00 и 17:50 по пекинскому времени (12:00 и 12:50 мск) автоматический посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" перешли в спящий режим после завершения очередного лунного дня (длится около 14 земных суток).

Отмечается, что в дневное время луноход продолжил следовать по заданному маршруту, выполнял задачу по зондированию местности, изучал ландшафт, структуру грунта и измерял местный уровень нейтронной радиации, излучаемой звездами.

В сообщении указывается, что "Чанъэ-4" и "Юйту-2" находятся в нормальном рабочем состоянии. Луноход продолжит выполнять свои функции после завершения лунной ночи через 14 земных дней.

Аппарат "Чанъэ-4" был запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань 8 декабря 2018 года. Основная задача проекта "Чанъэ-4", состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли. 3 января "Чанъэ-4" успешно сел на Луну, а уже через час с небольшим сделал первый в мире снимок поверхности ее обратной стороны с близкого расстояния.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
CLEP
Луна
ЯО
Похожие новости
13.12.2018
"Росатом" поставил ядерные источники энергии для китайской лунной миссии
12.02.2014
Изучение Луны по-прежнему сопряжено с трудностями
18.12.2013
Нефритовый заяц скачет по Луне
19.10.2011
«Запасной аэродром» для человечества — часть II
28.09.2011
На Марс через Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.08 09:55
  • 3
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 09.08 09:39
  • 1
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
  • 09.08 09:36
  • 1
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии опасности для здоровья населения в Северодвинске
  • 09.08 09:11
  • 16
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 09.08 08:55
  • 6
США призывают РФ отвести размещенные в Абхазии и Южной Осетии войска на позиции до конфликта 2008г - посольство в Тбилиси
  • 09.08 08:46
  • 33
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 09.08 08:26
  • 90
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 09.08 06:44
  • 3
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 09.08 02:50
  • 36
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 22:09
  • 4
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение
  • 08.08 20:46
  • 1
Совет по авиастроению: работа на перспективу
  • 08.08 19:08
  • 9
"Охотник" станет напарником Су-57
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?