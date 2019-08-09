Китайский луноход "Юйту-2" преодолел 271 м по обратной стороне Луны

Аппарат продолжит выполнять свои функции после завершения лунной ночи

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Китайский луноход "Юйту-2" - составная часть севшего 3 января на обратной стороне Луны аппарата "Чанъэ-4" - за семь месяцев работы на естественном спутнике Земли преодолел 271 м. Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа".

По его данным, в среду в 17:00 и 17:50 по пекинскому времени (12:00 и 12:50 мск) автоматический посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" перешли в спящий режим после завершения очередного лунного дня (длится около 14 земных суток).

Отмечается, что в дневное время луноход продолжил следовать по заданному маршруту, выполнял задачу по зондированию местности, изучал ландшафт, структуру грунта и измерял местный уровень нейтронной радиации, излучаемой звездами.

В сообщении указывается, что "Чанъэ-4" и "Юйту-2" находятся в нормальном рабочем состоянии. Луноход продолжит выполнять свои функции после завершения лунной ночи через 14 земных дней.

Аппарат "Чанъэ-4" был запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань 8 декабря 2018 года. Основная задача проекта "Чанъэ-4", состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли. 3 января "Чанъэ-4" успешно сел на Луну, а уже через час с небольшим сделал первый в мире снимок поверхности ее обратной стороны с близкого расстояния.