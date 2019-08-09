Названы преимущества истребителя Су-57 перед американскими F-22 и F-35

Российский истребитель пятого поколения Су-57 обладает рядом преимуществ перед американскими F-22 и F-35, рассказал военный обозреватель Виктор Литовкин.

Он отметил, что Су-57 оснащен уникальным радаром. Его элемент АФАР (активная фазированная антенная решетка) Х- и L-диапазона расположен не только в передней части фюзеляжа, но также на бортах и отклоняемых носках крыла.

Это позволяет истребителю просматривать воздушное и наземное пространство на сотни километров.

"Такого радара нет ни на одном многофункциональном истребителе пятого поколения — ни на F-22, ни на F-35, ни на (китайском) J-20. А закон воздушного боя известен: первым увидел — первым выстрелил, значит, победил", — цитирует эксперта ТАСС.

Кроме того, Литовкин указал и на отклоняемые векторы тяги на двигателях Су-57, за счет которых он становится сверхманевренным, способным "крутиться в небе на одном месте", летать килем вперед и останавливаться прямо в воздухе.

Эксперт отметил, что такие способности дают самолету возможность исчезнуть с радаров противника и сбить прицелы ракет, выйдя из-под удара.

"Еще один момент — скорость самолета. У Су-57 она 2,45 Маха, в бесфорсажном полете — 2 Маха. Это 2600 км/ч. У F-22 — 2,25 Маха (2410 км/ч), крейсерская — 1,82 Маха (1982 км/ч)", — указал Литовкин.

При этом, несмотря на то что американские истребители могут брать на борт на 370 кг вооружения больше, ракеты "Сухого" располагаются и внутри фюзеляжа, что повышает его скрытность для радаров противника, добавил он.

6 августа стали известны способности модернизированного истребителя "Супер Сухой".