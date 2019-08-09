Танковый детектив: как китайцы в начале 80-х гг. заполучили секретный Т-72

В распоряжении китайских конструкторов в начале 80-х годов попал современный на то время советский танк Т-72. Долгие годы информация об этом не обнародовалась, но сейчас в Сети появились фотографии, подтверждающие успешную работу разведки КНР.

Источник изображения: Фото: twitter.com/Ninja998998, andrei-bt.livejournal.com

Китайские военные знакомятся с полученным из Румынии Т-72

Эта секретная в те годы боевая машина поставлялась лишь в страны Варшавского договора и самым проверенным арабским друзьям. Многие разведки мира хотели получить о ней исчерпывающую информацию, но раздобыть реальный танк удалось именно китайцам.

Оказывается, помогли им в этом союзники СССР по Варшавскому договору -румыны.

Чаушеску всегда демонстрировал свою независимость от советской политики. Например, осудил ввод войск в Чехословакию, всегда имел хорошие отношения с КНР, поэтому поддержал Пол Пота, с которым встречался лично. Он также выступил против нахождения Советских войск в Афганистане.

Источник изображения: Фото: twitter.com/Ninja998998, andrei-bt.livejournal.com

Источник изображения: Фото: twitter.com/Ninja998998, andrei-bt.livejournal.com

Источник изображения: Фото: twitter.com/Ninja998998, andrei-bt.livejournal.com

Источник изображения: Фото: twitter.com/Ninja998998, andrei-bt.livejournal.com

Т-72 в КНР

Удивительно, но Бухарест приобретал военные технологии в ФРГ и Франции, активно сотрудничал в военной области и с Китаем.

Много писали о том, что румынские военные хотели продать в США один из имевшихся у них Т-72. Но по ряду причин эта сделка сорвалась. Как оказалось, ранее они уже провернули подобную махинацию с КНР.

Китайская военная промышленность долгое время занималась массовым копированием полученных разными путями иностранных образцов оружия. Например, большую роль в развитии китайской бронетехники в 70-х годах сыграл захват танка Т-62 на острове Даманский. Значительное количество техники было приобретено в Египте (О попытке скопировать МиГ-23 мы уже писали).

В конце 70-х румынам удалось закупить в СССР партию Т-72, состоящую из 30 машин. Уже через несколько лет один из них оказался в КНР, где его тщательно изучили. Правда, понадобились долгие годы, чтобы внедрить некоторые полученные технологии на китайской бронетехнике, например вооруженный 125-мм пушкой Тип 85-IIM появился лишь в начале 90-х годов. Современные же Тип 96 и Тип 99 с полным правом можно считать близкими родственниками советского Т-72.