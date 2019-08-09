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09.08.2019
Интерфакс-АВН

Совместное российско-пакистанское учение спецназовцев впервые пройдет на Кубани

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Отработка совместных действий по борьбе с терроризмом в ходе совместных российско-пакистанских учений. Архивное фото
Отработка совместных действий по борьбе с терроризмом в ходе совместных российско-пакистанских учений. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

Ростов-на-Дону. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Совместное российско-пакистанское военное учение "Дружба-2019" пройдет в период с 1 по 5 октября 2019 года в Краснодарском крае на полигоне Молькино, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"На международное учение привлекается более 70 военнослужащих подразделений специального назначения общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Ставрополе, а также офицеры штаба руководства", - отмечается в сообщении.

По данным ЮВО, в ходе учения военнослужащие двух стран обменяются опытом и отработают взаимодействие при посадке личного состава и грузов в вертолет, десантировании в тыл условного противника, ведения огня из стрелкового и специального оружия, организации дневки разведывательных групп, а также при выполнении задач по выявлению и уничтожению незаконных вооруженных формирований,

Проведение совместного учения направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран, отмечает пресс-служба.

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