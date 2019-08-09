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09.08.2019
Lenta.ru

Раскрыт способ Су-57 избежать удар F-22 и F-35

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Источник изображения: Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Радиолокатор с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и двигатели предоставляют российскому истребителю пятого поколения Су-57 боевые преимущества перед американскими F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайским J-20, полагает военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Автор напоминает, что элементы радара с АФАР Су-57 находятся в передней части фюзеляжа, на бортах истребителя (Х-диапазона) и отклоняемых носках крыла (L-диапазона).

"Он позволяет видеть пространство, как воздушное, так и наземное, на многие сотни километров. Такого радара нет ни на одном многофункциональном истребителе пятого поколения — ни на F-22, ни на F-35, ни на J-20. А закон воздушного боя известен: первым увидел — первым выстрелил, значит, победил", — уверен автор.

Обозреватель также напоминает, что, в отличие от F-22 Raptor, двигатели которого получили управляемый лишь по вертикали вектор тяги сопла, Су-57 оснащен силовыми агрегатами со всеракурсными поворотами вектора тяги, что "позволяет нашей машине изящным маневром выйти из-под удара".

В августе The Aviationist назвал Су-57 неудачным клоном F-22 Raptor и F-35 Lightning II, для которых, тем не менее, российский истребитель может представлять серьезную опасность.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
J-20
ПАК ФА
Проекты
АФАР
Истребитель 5 поколения
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