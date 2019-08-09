Мы пойдем Севморпутем: спецназ отрабатывает парашютирование на острова

Поддержка с неба может потребоваться базам, погранзаставам и отдаленным постам ВМФ и ПВО на Крайнем Севере

Уже в 2019 году группы спецназа начнут отрабатывать десантирование на острова, лежащие вдоль линии Севморпути. Об этом "Известиям" сообщили источники в Минобороны. Во время учений, которые будут проходить в разное время суток, бойцы освоят прыжки с применением планирующих парашютов. Острова в Арктике считаются крайне тяжелыми для высадки из-за суровых погодных условий — сложная местность и сильные ветры максимально осложняет работу спецназа. Первое десантирование — на Новую Землю — проведут разведчики морской пехоты Северного флота, уточнили собеседники "Известий". Предстоящие учения позволят проверить новую технику и снаряжения, а также отработать целый ряд тактических приемов, считают в военном ведомстве.

В условиях низких температур

Военная поддержка с воздуха может понадобиться таким базам, как Арктический трилистник на архипелаге Земля Франца-Иосифа. А также гарнизонам, пограничным заставам и постам ВМФ и ПВО, расположенным на островах или в отдаленных районах Арктики. Подразделения парашютистов смогут решать и разведывательные задачи, пояснил "Известиям" зампредседателя Союза десантников России Валерий Юрьев.

— Само десантирование пройдет при крайне низких температурах, — рассказал полковник Юрьев. — Такие прыжки достаточно тяжелы физически — они совершаются в тяжелой зимней одежде, а земля или снег, на который придется приземляться, очень твердые. Особое внимание уделяется и подготовке парашютов. Их нельзя резко перемещать из тепла в холод, чтобы от конденсата не замерзла кромка, — в таком случае парашют не раскроется. После приземления подразделение должно собраться в одном месте. Здесь пригодятся навыки ориентирования на местности, так как в Арктике мало примечательных объектов.

Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Бойцам придется решить и ряд технических задач. Например, все системы вооружения и техника перед высадкой должна быть переведена на зимний режим эксплуатации, отметил эксперт.

Российские спецназовцы и десантники не впервые знакомятся с Заполярьем. Ранее они отрабатывали высадку на Северный полюс — там с высоты 1,7 тыс. м десантировалось целое подразделение 98-й дивизии ВДВ. Выброска грузов производилась также парашютным способом с высоты 300 м.

Прыжок за Полярный круг

Северные острова, разбросанные линией вдоль всего северного побережья России, постепенно начинают играть важную стратегическую роль. Сейчас на них обустраиваются новые гарнизоны, которые в случае необходимости прикроют нашу страну с севера. Специфика этого региона такова, что быстро доставить сюда подкрепление можно только воздушным путем. В случае обострения ситуации первыми, кто усилит базы и придет на помощь гарнизонам на крайнем Севере, будут именно отряды спецназначения.

Сейчас на вооружении ВДВ стоят парашюты Д-10. По сравнению с предыдущими разработками они обладают повышенной грузоподъемностью. С их помощью боец может десантироваться, имея при себе снаряжение общим весом до 140 кг. Такие характеристики особенно важны в районах крайнего Севера, где часть полезного веса нередко "съедают" индивидуальные средства обеспечения жизнедеятельности — например, спальные мешки и палатки.

Парашютная система специального назначения "Арбалет-2" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В последние годы на вооружение подразделений спецназа поступают и парашютные системы специального назначения (ПССН) "Арбалет-1", а также его более совершенная модификация "Арбалет-2". В воинских частях уже отработана тактика действий с применением этих парашютов. "Арбалеты" позволяют совершать прыжки с высоты до 4 тыс. м, а при наличии специального кислородного оборудования — с большей.

Причем боец может еще и планировать на расстояние в десятки километров.

Есть у этих парашютов и другие достоинства. Бойцы спецназа могут захватить с собой до 150 кг дополнительного веса. Кроме того, к подвесной системе "Арбалета" прикрепляется отдельный грузовой контейнер со своей парашютной системой, в котором можно разместить еще 50 кг.

Это устройство позволит спецназовцу или десантнику прихватить с собой взрывчатку, разведоборудование, противотанковые ракеты с боекомплектом и даже небольшой беспилотник, что серьезно увеличивает огневую мощь и возможности десантируемой группы. Наконец, забрасываемых ночью с помощью "Арбалетов" десантников практически невозможно заметить в воздухе — их не могут обнаружить даже современные РЛС.

Стратегически важный район

Интерес к Севморпутю постоянно растет — причем не только со стороны России. В прошлом году по нему без предупреждения прошел корабль тылового обеспечения ВМС Франции "Рона". Целью похода, по словам капитана, было "получение знаний о регионе".

Учебный корабль "Перекоп", впервые совершивший переход по Северному морскому пути в Североморск Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

В перспективе Северный морской путь может стать важнейшим транспортным коридором, связывающим Европу с Азией. По нему смогут перевозить до половины общего объема евроазиатских грузов стоимостью в сотни миллиардов долларов. При этом Севморпуть — исторически сформировавшаяся российская транспортная артерия. Но такое положение дел, хоть оно полностью соответствует нормам международного законодательства, устраивает далеко не всех.

В частности, представители США не раз заявляли, что Севморпуть должен быть открыт для всего мирового сообщества. Однако корабли с крылатыми ракетами на борту, проходящие по нему, несут серьезную угрозу России, так как держат под прицелом фактически все военные и политические центры Центральной России, Урала и Сибири.

Для того чтобы этого не случилось в будущем, Россия берет под защиту Северный морской путь. В этом году были разработаны правила прохода по нему иностранных судов, входящих в состав ВМС, и боевых кораблей. Иностранное государство должно будет отправить уведомление о походе за 45 суток до его начала и обязательно взять на борт российских лоцманов. В проходе может быть и отказано — например, если судно не имеет ледовой защиты, а его экипаж недостаточно опытен для плавания в северных морях.

Алексей Рамм, Богдан Степовой