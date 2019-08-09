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09.08.2019
bmpd.livejournal.com

Вооруженные силы Ирана и России подписали "секретное" соглашение о расширении сотрудничества

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Как сообщило 5 августа 2019 года китайское информационое агентство Синьхуа, со ссылкой на данные иранского телеканала Press TV, главнокомандующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что вооруженные силы Ирана и России подписали "секретное" соглашение о расширении сотрудничества посредством ряда проектов, в том числе военных учений в южных водах Ирана.

Главнокомандующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади осматривает российскиt боевые корабли после российского Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге во время своего визита в Россию, 29.07.2019 (с) MNA

Ханзади сделал это заявление в воскресенье на церемонии открытия международного военного соревнования по дайвингу на иранском южном острове Киш.

Он подписал соглашение с Министерством обороны России от имени Генерального штаба вооруженных сил Ирана во время своей поездки в Москву на прошлой неделе, добавил Ханзади.

"Некоторые статьи этого соглашения засекречены, но в целом оно направлено на расширение военного сотрудничества между двумя странами", - сказал он, добавив, что "соглашение можно назвать первым в своем роде между двумя сторонами".

По его словам, соглашение является "поворотным моментом" в военном сотрудничестве между Ираном и Россией.

Ханзади также отклонил как "незначительные" недавние шаги Соединенных Штатов и Великобритании к, как он назвал, "эскалации напряженности" в регионе Персидского залива.

Соединенные Штаты подталкивают своих региональных союзников к формированию коалиционных сил для обеспечения безопасности иностранных судов, проходящих через Ормузский пролив.

Этот шаг последовал после недавнего захвата Ираном британского нефтяного танкера в Персидском заливе за "нарушение правил судоходства".

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