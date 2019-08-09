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09.08.2019
bmpd.livejournal.com

Очередные пуски нового северокорейского ракетного комплекса

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Очередные пуски нового северокорейского ракетного комплекса

Это КНДР получается восемь ракет этого нового северокорейского ракетного комплекса похожего на "Искандер" запустила в ходе испытаний с начала мая этого года.

Пхеньян, 7 августа. /ЦТАК/- Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК), Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын ранним утром 6 августа посмотрел запуск тактических управляемых ракет нового типа для демонстрации силы.

Уважаемый высший руководитель, заслушав вместе с сопровождающими кадрами на наблюдательном пункте рапорт о плане запуска тактических управляемых ракет нового типа для демонстрации силы, посмотрел запуск.

Две тактические управляемые ракеты, запущенные в западном оперативном аэродроме, пролетели над столицей и центральным внутренним районом нашей страны и нанесли точный удар по указанной цели - острову на Корейском Восточном море.

Через запуск для демонстрации силы, без всякого сомнения подтвердились надежность, безопасность и практическая способность к бою системы тактического управляемого оружия нового типа.

Уважаемый высший руководитель высоко оценил, что запуск тактических управляемых ракет нового типа для демонстрации силы проведен удовлетворительно в соответствии с заданной целью. И сказал, что наши сегодняшние военные действия станут возможностью, чтобы послать подходящее предупреждение совместным военным учениям, проводимым США и властями Южной Кореи.

Уважаемый высший руководитель встретился с руководящими работниками, учеными и рабочим классом области оборонной науки, успешно произведшими запуск для демонстрации силы, и сфотографировался на память с ними.

Вместе с ним посмотрели запуск зампреды ЦК ТПК Пак Бон Чжу, Ли Ман Гон, Пак Гван Хо, Ли Су Ён, Ким Пхён Хэ, О Су Ён, Ан Чон Су, Пак Тхэ Док, Пак Тхэ Сон, первые заместители заведующего отделом ЦК ТПК Чжо Ён Вон, Ли Бён Чхор и заместители заведующего отделом ЦК ТПК.

Также приняли участие начальник Генштаба КНА генерал армии сухопутных войск Ли Ен Гир и начальник управления артиллерией КНА генерал армии сухопутных войск Пак Чон Чхон.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Продукция
Искандер
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Военные учения
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