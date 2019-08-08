Совет по авиастроению: работа на перспективу

Совет по авиастроению коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации (ВПК РФ) за семь месяцев 2019 г. провел четыре заседания, на которых обсуждались текущие проблемы и перспективные вопросы работы отечественной авиастроительной отрасли. В мае-июле 2019 г. заседания Совета проходили на ведущих предприятиях отрасли, чья деятельность непосредственно связана с тематикой обсуждавшихся вопросов.

Перспективы развития рынка вертолетной техники рассматривались на заседании Совета в офисе АО "Вертолеты России" 23 мая 2019 г. Основной докладчик - директор по маркетингу и развитию бизнеса АО "Вертолеты России" О.Я. Ландин - представил анализ и прогноз поставок вертолетной техники на зарубежный и отечественный рынки. Он отметил, что "Вертолеты России" со своей продукцией присутствуют во всех региональных сегментах, а также в трех сегментах по взлетной массе с перспективой выхода в ближайшие годы еще в два сегмента мирового рынка. Емкость мирового рынка вертолетов с ГТД в 2019-2028 гг. составит 8 тыс. единиц (ежегодные поставки - 860 вертолетов, в том числе в Россию - 85).

Доклад вызвал неоднозначную оценку членов Совета и приглашенных специалистов. По мнению председателя Совета Андрея Ельчанинова, научного руководителя НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского" Бориса Алешина и других выступавших, основным недостатком представленного анализа рынка вертолетной техники и прогноза его развития является то, что не учтен ряд важнейших факторов, оказывающих непосредственное влияние на перспективы его развития, особенно на российском рынке.

АО "Вертолеты России" с учетом замечаний и предложений участников заседания поручено пересмотреть подходы к оценке перспектив развития рынка вертолетной техники, формированию модели продаж, внести изменения в программу развития АО "Вертолеты России" до 2020 г., уточнить основные направления развития российского вертолетостроения.

На заседании также рассматривался вопрос "О мерах государственной поддержки" для вывода продукции предприятий авиастроения в рыночную среду. Были заслушаны доклады директора по маркетингу и развитию бизнеса АО "Вертолеты России" О.Я. Ландина, директора по экономике и финансам ПАО "ОАК" Р.К. Цику, старшего вице-президента, исполнительного директора ПАО "Корпорация "Иркут" В.Б. Прутковского.

Отмечено, что наряду с совершенствованием нормативной правовой базы по мерам государственной поддержки в области разработки, производства, продаж и эксплуатации авиационной техники отечественного производства, необходима реализация дополнительных мер экономического и финансового характера.

Минпромторгу России предложено провести анализ соответствующих предложений ПАО "ОАК" и АО "Вертолеты России" и представить свое заключение в коллегию ВПК РФ и Авиационную коллегию при Правительстве Российской Федерации.

19 июня 2019 г. заседание Совета по авиастроению состоялось на площадке АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в подмосковном Королеве. Участники заседания ознакомились с некоторыми производственными участками Корпорации, что придало прикладной характер заседанию Совета.

Один из актуальных обсуждавшихся вопросов - применение технологии суперкомпьютерного моделирования и глубоких нейросетей при разработке авиационных средств поражения. С докладами выступили заместитель генерального конструктора по инновационному развитию АО "КТРВ" С.И. Сычев, генеральный директор ФГУП "ЦИАМ" М.В. Гордин, заместитель генерального директора ФГУП "ЦАГИ" С.В. Ляпунов, проректор по научной работе ФГБОУ ВО "МАИ" Ю.А. Равикович, начальник научно-исследовательского отдела ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" А.С. Козелков, заместитель начальника математического отделения ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" А.А. Анищенко, первый заместитель генерального директора ФГУП "ГосНИИАС" Ю.Д. Кислицын. Были заслушаны выступления других специалистов.

Председатель Совета и другие специалисты отметили актуальность рассматриваемой темы для разработки перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), эффективность кооперации предприятий и организаций авиационной и других отраслей, активно участвующих в разработке программного обеспечения компьютерного моделирования и инженерного анализа авиационных средств поражения, имеющийся научно-технический задел для решения определенных практических задач создания перспективных образцов вооружения авиационной техники с применением суперкомпьютерных технологий и глубоких нейросетей. По мнению Андрея Ельчанинова, необходимо результаты и наработки в этой сфере активнее внедрять в процессы создания и производства авиационной техники.

Заинтересованным министерствам и ведомствам, отраслевым НИИ и предприятиям поручено разработать и реализовать конкретные меры по внедрению технологий компьютерного моделирования и инженерного анализа с применением суперкомпьютерных технологий и глубоких нейронных сетей.

На заседании Совета также заслушан доклад заместителя генерального директора АО "ОДК" В.А. Гейкина "О проекте научно-технологической программы по развитию приоритетного технологического направления "Технологии двигателестроения" (Программы). С дополнениями и комментариями выступили руководители ряда отраслевых НИИ.

Отмечено, что проект Программы подготовлен в обеспечение программных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса", соответствует мировым тенденциям развития двигателестроения и закладывает основу для технологической готовности отечественных предприятий к созданию силовых установок для производства конкурентоспособных образцов ВВСТ. Руководителю приоритетного технологического направления В.А. Гейкину поручено с учетом полученных замечаний и предложений доработать проект Программы, согласовать в установленном порядке и представить его на утверждение в коллегию ВПК РФ.

17 июля 2019 г. в офисе АО "Технодинамика" Совет по авиастроению коллегии ВПК РФ рассмотрел вопрос "О концепции и перспективах создания энергетического комплекса, построенного по идеологии "более электрического самолета/вертолета". Основные докладчики - В.В. Согачев, директор программы "Более электрический самолет/вертолет" (БЭС/В) АО "Технодинамика"; О.С. Гуревич, заместитель генерального директора - директор исследовательского центра "САУ двигателей", начальник отделения "Системы автоматического управления авиационными силовыми установками" ФГУП "ЦИАМ"; Ю.А. Равикович, проректор по научной работе ФГБОУ ВО "МАИ". С информацией выступили руководители и специалисты ряда НИИ, ОКБ и предприятий отрасли, федеральных структур.

Выступавшие отмечали важность и актуальность реализации концепции БЭС/В, как одного из основных направлений совершенствования авиационной техники и развития мирового и отечественного авиастроения. Об этом свидетельствует и то, что программы работ в этой сфере за рубежом отнесены к стратегическим.

Одним из направлений отечественной концепции БЭС/В, которую предлагает АО "Технодинамика", является исключение отбора воздуха от маршевых двигателей для систем кондиционирования и противообледенения путем использования электропривода гидравлических насосов, а также внедрение электрозапуска маршевых двигателей. Принципиальным решением в предлагаемой архитектуре БЭС/В становится повышение роли вспомогательной силовой установки, которая должна обеспечивать электроэнергией бортовые электродвигатели в течение всего полета. Эти и другие меры, связанные, в частности, с разработкой более совершенного электрооборудования, позволят повысить тяговооруженность, экологичность и экономичность маршевых двигателей и, в целом, воздушного судна, снизить трудоемкость технического обслуживания и обеспечить более высокий уровень безопасности полетов.

Как отметили председатель Совета Андрей Ельчанинов и другие спрециалисты, несмотря на наличие ряда разработок по концепции БЭС/В, в целом эта работа не носит системный характер: отсутствует соответствующая программа работ, не определены головная организация по этому направлению, испытательная база и отсутствует привязка к платформе конкретного образца авиационной техники, работы практически выполняются за счет собственных средств.

АО "Технодинамика" поручено обобщить предложения заинтересованных организаций и предприятий по рассматриваемой тематике и направить в Минпромторг согласованный с ПАО "ОАК", АО "ОДК" проект Технического задания на научно-исследовательскую работу по разработке архитектуры энергетических комплексов, построенных по идеологии БЭС/В, а также согласовать с генеральными конструкторами и руководителями приоритетных технологических направлений проект Комплексной программы работ по созданию технологий БЭС/В и на их базе нового поколения воздушных судов.

Минпромторгу России с учетом представленных материалов предложено предусмотреть в рамках ГП "Развитие авиационной промышленности" задание в 2020 г. НИР по архитектуре энергетических комплексов, построенных по идеологии БЭС/В, для авиационной техники гражданского и двойного назначения.

Следует отметить, что работа Совета по авиастроению коллегии ВПК РФ в 2019 г. отличается стремлением рассматривать перспективные, фундаментальные вопросы отечественного авиастроения. Это вызывает в авиационном сообществе определенный оптимизм.