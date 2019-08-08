Военный эксперт: БПЛА "Охотник" может выполнять не только ударные задачи
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника "Охотник". В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о возможностях новейшего БПЛА.
Министерство обороны России показало видео первого полета российского новейшего беспилотника "Охотник".
Во время испытаний машина поднялась на 600 метров и несколько раз облетела аэродром. "Охотник" – первый российский БПЛА тяжелого класса, он изготовлен из специальных материалов с применением покрытий, которые делают его обнаружение практически невозможным.
Беспилотник оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, а также турбореактивным двигателем серии АЛ-31, который используется на истребителях Су-27. На крыле аппарат не имеет характерных подвесов для вооружения: средства поражения расположены внутри фюзеляжа.
Третьего августа Минобороны сообщило, что "Охотник" совершил первый полет.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о возможностях новейшего беспилотника.
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