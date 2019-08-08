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08.08.2019

Военный эксперт: БПЛА "Охотник" может выполнять не только ударные задачи

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БЛА "Охотник"
БЛА "Охотник".
Источник изображения: YouTube

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника "Охотник". В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о возможностях новейшего БПЛА.

Министерство обороны России показало видео первого полета российского новейшего беспилотника "Охотник".



Во время испытаний машина поднялась на 600 метров и несколько раз облетела аэродром. "Охотник" – первый российский БПЛА тяжелого класса, он изготовлен из специальных материалов с применением покрытий, которые делают его обнаружение практически невозможным.

Беспилотник оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, а также турбореактивным двигателем серии АЛ-31, который используется на истребителях Су-27. На крыле аппарат не имеет характерных подвесов для вооружения: средства поражения расположены внутри фюзеляжа.

Третьего августа Минобороны сообщило, что "Охотник" совершил первый полет.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о возможностях новейшего беспилотника.

"Его особенность в том, что это ударный беспилотник. У нас не было таких беспилотников, в отличие от Соединенных Штатов. Опыт помощи войскам в Сирии потребовал от нас создания таких машин, чтобы не подставлять под удар наших летчиков. Они не только могут выполнять ударные задачи, но и быть разведчиками. Пока тактико-технические характеристики "Охотника" закрыты. Первый испытательный полет, конечно, – это не та ласточка, которая делает весну, но она ее очень сильно приближает. Будем радоваться за нашу страну, у которой есть такие талантливые конструкторы и такое высокотехнологичное производство, которое может создавать такие замечательные машины. Я думаю, что наш "Охотник" сможет летать по 24 часа в сутки и выполнять сложную и опасную работу, чтобы защитить жизнь летчиков, жизнь человека. Машины будут управляться искусственным интеллектом и оператором на больших расстояниях", – рассказал Виктор Литовкин.
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Охотник-У
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