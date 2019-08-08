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08.08.2019
РИА Новости

Минпромторг предложил не лицензировать беспилотники весом до 30 килограммов

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Беспилотный летательный аппарат на поисково-спасательной станции "Строгино" в Москве
Беспилотный летательный аппарат на поисково-спасательной станции "Строгино" в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает исключить необходимость лицензирования разработки, производства, испытания и ремонта беспилотников, максимальная взлетная масса которых не превышает 30 кг, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Постановление правительства Российской Федерации "О внесении изменений в положение о лицензировании разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники" сократит нагрузки на разработчиков и изготовителей беспилотных летательных аппаратов за счет исключения необходимости лицензирования беспилотных гражданских воздушных судов, максимальная взлетная масса которых не превышает 30 кг", — говорится в документе.

Как отмечается, планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - март 2020 года.

Обязательная государственная регистрация беспилотников весом до 30 кг была отменена в 2016 году.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
2020-й год
БПЛА
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1 комментарий
№1
08.08.2019 09:53
Сначала напринимают глупых законов, а потом в ужасе от них избавляются
0
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