Войти
08.08.2019
Lenta.ru

OneWeb отозвала заявку на создание глобального российского интернета

774
0
0
Михаил Кайгородов
Михаил Кайгородов.
Источник изображения: Фото: OneWeb

OneWeb отозвала заявку на выделение частот для развертывания широкополосного спутникового интернета в России. Причиной называется несоответствие новым требованиям к иностранным спутниковым системам, которые необходимо устранить перед подачей новой, переработанной заявки. Об этом сообщается на сайте компании.

По словам Михаила Кайгородова, нового коммерческого директора OneWeb в России, компания обязуется выполнять требования, предусмотренные законодательством тех стран, где будет работать система, и будет сотрудничать с государственными органами для обеспечения соответствия с этими требованиями.

В конце июня Государственная комиссия по радиочастотам отказала британской глобальной системе широкополосного спутникового интернета OneWeb в частотах для работы в России. Против выделения частот выступили все члены госкомиссии, а наиболее вероятной причиной отказа назвали позицию силовиков, опасающихся невозможности контролировать западного оператора.

В мае 2018 года заместитель гендиректора по стратегическому развитию и инновациям компании РКС ("Российские космические системы") Евгений Нестеров заявил, что реализация российского проекта спутникового интернета "Эфир", который призван конкурировать с системами OneWeb и Starlink, потребует около 300 миллиардов рублей.

В рамках проекта OneWeb в июне 2015 года "Роскосмос" заключил контракт с европейским космическим перевозчиком Arianespace, предусматривающим доставку космических аппаратов спутниковой связи на орбиту при помощи ракет "Союз-2".

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Компании
Arianespace
РКC
Роскосмос
Проекты
Ariane РН
ИТ
Союз-2 РН
Похожие новости
05.07.2019
Запуски спутников OneWeb с российского космодрома Восточный будут производиться ежемесячно
16.04.2019
Россия проведет не менее шести пусков спутников OneWeb до конца 2020 года, три из них - с "Восточного"
01.03.2019
Шесть спутников OneWeb успешно выведены в космос
31.01.2019
Источник: специалисты РФ устраняют дефект в разгонном блоке "Фрегат" на космодроме Куру
20.11.2018
На космодроме Куру подтвердили планы по запуску спутников OneWeb: первые аппараты стартуют 7 февраля
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 17:50
  • 12
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:29
  • 86
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 08.08 16:24
  • 34
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?
  • 08.08 13:49
  • 4
Sohu (Китай): крейсер "Украина" простаивает почти 30 лет, теперь его судьба определена. Почему его сначала хотели продать Китаю?
  • 08.08 13:35
  • 1
В Пентагоне назвали "причину укрепления позиций" ИГИЛ в Сирии и Ираке
  • 08.08 13:22
  • 3
Танки становятся умнее людей
  • 08.08 13:05
  • 1
Рапторные комбинации дают 50-процентный эффект
  • 08.08 13:03
  • 1
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 08.08 12:59
  • 10
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 08.08 12:53
  • 1
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром
  • 08.08 12:32
  • 31
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 08.08 12:14
  • 2
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение