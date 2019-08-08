Рапторные комбинации дают 50-процентный эффект

Американских генералов не устраивает низкая боевая готовность эскадрилий F-22, что же делается ради ее повышения?

Командование Вооруженных сил и ВВС США отчаялось справиться с проблемой, связанной с низкой боевой готовностью подразделений фронтовых истребителей пятого поколения F-22. В открытых источниках значится, что весь пентагоновский парк самолетов-невидимок F-22 "Раптор" (Raptor) не превышает 183 машины. Из них примерно 120 самолетов имеют обновленное вооружение и авионику с соответствующим программным обеспечением и с боевыми кодами. Первоначально предполагалось, что будут созданы шесть эскадрилий постоянной боевой готовности, а в составе каждой из них планировалась иметь 24 самолета F-22. В идеале они сводились в три авиакрыла (авиаполка), по две эскадрильи в каждом. С началом эксплуатации "Рапторов" командование ВВС с удивлением для себя обнаружило, что боевые части могут поддерживать боевую готовность менее 50% этих машин, из-за сложности и дороговизны их технического обслуживания. В результате все имеющиеся в наличии исправные F-22 было решено свести в пять эскадрилий, вместо шести.

Похоже, в составе американских ВВС есть только один полнокровный авиаполк, то есть 3-е авиакрыло, которое дислоцируется на военной базе Элмендорф (Анкоридж, Аляска). В конце 2018 года оно обладало всего лишь 42 "Рапторами". После того, как ураган "Майкл" разнес в щепки военно-воздушную базу Тиндалл во Флориде в октябре того же года, ВВС перевели весь находящийся здесь парк, а это 55 машин F-22 на другие объекты. Эльмендорф получил по крайней мере шесть F-22 из состава 95-й истребительной эскадрильи. 28 "Рапторов" 43-й истребительной эскадрильи и учебной части, временно были перемещены на авиабазу Эглин во Флориде. В конце марта 2019 года ВВС объявили, что эти самолеты навсегда переместятся на военно-воздушную базу Лэнгли в Вирджинии, на территории которой уже дислоцировались две эскадрильи F-22 постоянной готовности. Часть самолетов передали в состав крыла Национальной гвардии ВВС на авиабазе Хикам на Гавайях. Поскольку у Военно-воздушных сил никогда не было достаточно "Раптеров", чтобы сформировать шесть эскадронов, по крайней мере, по 24 самолета, было принято решение ограничится 18-ю машинами в составе некоторых подразделений. А это создает определенные неудобства в тактическом плане. В ходе тренировочных полетов, на учениях и в боевой обстановке F-22 обычно действую двумя парами или четверками, такой вариант был признан оптимальным, отсюда и планируемая численность каждой эскадрильи. К тому же система управления, применяемая эскадрильями F-22 в боевых действиях рассчитана на численность именно в 24 машины, подразделение с этим количеством самолетов в состоянии более эффективно использовать свою боевую силу, чем при численности в 18 машин.

Военно-воздушная база Элмендорф считается одной из лучших. По данным на 2014 год, на ее территории кроме 3-го авиакрыла F-22 расположены: штаб Командования вооруженных сил на Аляске (ALCOM), командование Аляскинской зоны ПВО (Alaskan NORAD Region – ANR), объединенная оперативная группа "Аляска" (JTF-AK), командование 11-й Воздушной армии (11 AF), 673-е техническое крыло авиабазы (673 ABW), 176-е авиакрыло Национальной гвардии (176 WG), другие части и подразделения.

После анализа сложившейся ситуации, командование пришло к мнению, что создание пяти больших эскадрилий F-22 вместо шести меньших помогло бы ВВС повысить боевую готовность всего парка фронтовых истребителей "Раптор". Напомним еще раз, что с момента ввода в эксплуатацию в 2005 году парк F-22 в среднем достиг примерно 50-процентной готовности, а это является одним из самых низких показателей среди всех типов истребителей в США. В 2018 году тогдашний министр обороны Джеймс Мэттис поставил задачу всем эскадрильям ВВС, ВМС США и Корпуса морской пехоты США F-15, F-16, F / A-18, F-22 и F-35 достичь 80-процентной боеспособности. Не смотря ни на что, этот уровень для F-22 оказался не достижим. Позже (в середине марта 2019 года) министр ВВС Хизер Уилсон заявила законодателям, что и после переформирования созданные пять передовых эскадрилий "Раптор" (Raptor), вероятно, никогда не дотянут до 80-процентной готовности. Кстати, учения, состоявшиеся 26 марта 2019 года в Элмендорфе, показали, что, по крайней мере, половина "Рапторов" 3-го авиакрыла смогла выполнить полетные задания. Известно, что в ходе этих маневров отрабатывалось быстрое рассредоточение F-22 с главного аэродрома на вспомогательные, в военное время.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО