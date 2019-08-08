Исламабад разрывает дипломатические отношения с Нью-Дели

Пакистан принял решение о высылке из страны индийских дипломатов и отзыве своих из Нью-Дели. Такие действия приняты в ответ на решение индийских властей упразднить индийский штат Джамму и Кашмир. Об этом сообщает Комитет национальной безопасности Пакистана.

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На прошедшем заседании правительства Пакистана под руководством премьер-министра страны Имрана Хана, было принято решение пересмотреть уровень дипломатических отношений с Индией. Итогам стал отзыв пакистанских дипломатов из Нью-Дели и высылка индийских дипломатов на родину.

У нас больше не будет дипломатического присутствия в Нью-Дели, и их посланники также будут отозваны

- заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

Ранее индийские власти приняли решение о лишении особого статуса штата Джамму и Кашмир, создав на его территории две союзные территории, управляемые напрямую из федерального центра и имеющего намного меньше прав. Для этого глава государства Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене 370-й статьи конституции Индии.

В бывший штат с документом были направлены дополнительные воинские силы в количестве 8 тыс. военнослужащих, поведены несколько арестов местных политиков. Пакистан выступил категорически против этого шага. Правительство Пакистана прорабатывает юридический, политический и дипломатический ответ Индии.

Напомним, что индийский штат Джамму и Кашмир является единственным с мусульманским большинством населения. При этом в самом штате нет официальной границы с Пакистаном, армии разделяет линия контроля. На территории штата сильно влияние Пакистана, который постоянно обвиняется Индией в поддержке сепаратистов.