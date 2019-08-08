На границе с Украиной будет дислоцировано мощнейшее военное соединение Польши

Польша создает на границе с Украиной новую дивизию сухопутных войск, призванную стать самой мощной в ВС республики.

В сентябре 2019 года на востоке Польши ожидается открытие новой дивизии сухопутных войск, которая, по оценкам военных аналитиков, не только заполнит очевидный пробел в обороне восточного рубежа государства, но и должно стать самым мощным в Войске Польском.

"Это не будет простое воссоздание 1-й моторизованной дивизии со штабом в Легёново (пригород Варшавы - EADaily), расформированной в 2011 году. Планируется создать концептуально новое тактическое соединение, с новыми возможностями и в новых пунктах дислокации", - говорит белорусское "Военно-политическое обозрение".

В новой дивизии каждая бригада будет иметь по четыре боевых батальона. Например, в 1-й танковой бригаде планируется иметь два танковых батальона, оснащенных танками "Леопард", два механизированных батальона на БМП-1, самоходный артиллерийский дивизион, зенитный артиллерийский дивизион, разведывательную и инженерную роты. Формируемая в Люблине 19-я механизированная бригада будет включать два танковых батальона на Т-72, один из которых будет передан из состава 21-й горно-пехотной бригады, два механизированных батальона на БМП-1, а также подразделения поддержки и обеспечения.

Однако, сила новой дивизии будет основываться не только на увеличении количества батальонов. Ее соединения и части также будут оснащаться самыми современными вооружениями. В частности, американские ракетные системы HIMARS.

По данным портала belvpo.com, наибольшие инвестиции будут вложены в создание нового общевойскового учебного центра на территории бывшего аэродрома в Бяла-Подляске - городе, расположенном рядом с границами Белоруссии и Украины.

Аналитики считают, что планы польского руководства более чем вдвое увеличить потенциал национальных сухопутных войск на восточной границе в совокупности с развертыванием воинских формирований США и НАТО на территории страны и интенсификацией боевой подготовки альянса способны спровоцировать рост напряженности в регионе.