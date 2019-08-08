Путин следит за развитием ситуации в Киргизии - Кремль

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин проинформирован о событиях в Киргизии, связанных с попыткой задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева, и следит за развитием ситуации, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Президент проинформирован о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева", - отметили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным Кремля, Путин получает "самую последнюю информацию и следит за развитием ситуации".

В среду вечером представитель основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии сообщила, что отряд спецназначения прибыл в дом экс-президента в село Кой-Таш в пригороде Бишкека. Позднее стало известно, что к дому экс-президента подъехал спецназ, и через некоторое время сотрудники силовых структур пошли на штурм дома. Сторонники Атамбаева пытались препятствовать штурму, начав возведение баррикад. Произошла стрельба, по данным СМИ, ранены более 10 человек.

Между тем Госкомитет национальной безопасности Киргизии сообщил, что в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева боевое оружие не применялась, и бойцы были оснащены только резиновыми пулями. В пресс-службе ГКНБ заявили, что операция по задержанию продолжается.

При этом источник в силовых структурах сообщил "Интерфаксу", что Атамбаев задержан и вывезен с территории своего дома на вертолете.

24 июля Атамбаев в Москве встретился с президентом России Владимиром Путиным. По итогам встречи Путин заявил, что Киргизия в настоящее время нуждается в политической стабильности, её народ должен объединиться вокруг действующего президента страны Сооронбая Жээнбекова.

"Моя позиция хорошо известная. И до него (до Атамбаева) я эту позицию тоже довёл. Я считаю, что Кыргызстан, а это наш союзник, близкое нам государство, что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть более точным, как минимум, два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана", - заявил Путин.

Атамбаев, в свою очередь, заявил, что "не просил для себя никаких гарантий относительно его политического будущего в Киргизии". "Я никогда ни у кого не просил ни защиты, ни гарантий", - сказал экс-президент.

Он призвал действующие власти республики "вернуться в правовое поле". "Мы говорили о том, что обе стороны конфликта должны приложить для этого усилия. И мы тоже считаем, что это дорога с двухсторонним движением", - заявил Атамбаев.