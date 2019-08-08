В Минобороны сочли безопасным горевший красноярский склад боеприпасов

Замминистра обороны России Дмитрий Булгаков заявил, что склад боеприпасов в районе города Ачинска Красноярского края, где произошел пожар, не представляет угрозы населению. Об этом в среду, 7 августа, сообщает ТАСС.

"Обстановка управляемая, находится под контролем. Мы завершили самое главное — ликвидировали опасность от склада по всем направлениям. Можем сказать с уверенностью, что никаких неприятностей населению он (склад. — Ред.) принести больше не может", — отметил замминистра.

Ранее 7 августа министр обороны России Сергей Шойгу поручил завершить ремонт в селах, пострадавших от взрывов на арсенале в Красноярском крае, в течение двух недель.

В настоящее время специалисты Международного противоминного центра ВС России совместно с инженерным подразделением Центрального военного округа ведут проверку и очистку территории Каменки, находящейся в непосредственной близости от склада в Ачинском районе, говорится на сайте ведомства.

Ремонтные работы на военном складе под Ачинском начались ранее в среду.

Пожар на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае возник 5 августа. За возгоранием последовали взрывы. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, была объявлена эвакуация.

6 августа Минобороны сообщило о ликвидации пожара. Следственные органы возбудили дело по ч. 2 ст. 349 УК РФ ("Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По данным ведомства, в результате ЧП погиб один человек, восемь пострадали. В военном ведомстве не исключают, что причиной пожара стал человеческий фактор.