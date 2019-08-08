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08.08.2019
Известия.ru

Турция и США создадут центр совместных операций в Сирии

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Флаги США и Турции
Флаги США и Турции.
Источник изображения: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann

Анкара и Вашингтон договорились сформировать центр проведения совместных операций для реализации мер по созданию и управлению буферной зоной на севере Сирийской Арабской Республики (САР).

Как сообщили в среду, 7 августа, в минобороны Турции, разместить этот центр стороны планируют на турецкой территории, пишет ТАСС.

"Достигнута договоренность создать в Турции как можно скорее центр проведения совместных операций для координации с США и управления зоной безопасности (в Сирии. — Ред.)", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара не позволит ни при каких обстоятельствах создать террористический коридор у южных границ республики.

4 августа президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США. Территория, о которой идет речь, контролируется поддерживаемыми американцами курдскими отрядами самообороны. Представителей этих формирований Анкара считает террористами.

В ответ на это США выразили обеспокоенность планами Турции, назвав подобные действия неприемлемыми.

Турецкие вооруженные силы провели в сирийской провинции Алеппо военную операцию "Щит Евфрата", которая продолжалась с августа 2016 по конец марта 2017 года. 20 января 2018 года Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в пограничном сирийском районе Африн. Такое решение было принято после заявления США о создании в Сирии "сил безопасности границы", сформированных из курдов.

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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