Klassekampen (Норвегия): масштабные морские учения России у северного побережья пугают Норвегию

Корвет "Стойкий" (справа) и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".

На следующей неделе ВМФ России проведет крупные учения у берегов северной Норвегии. Они будут проходить вне территориальных вод Норвегии, но в ее экономической зоне, сообщает издание со ссылкой на МО Норвегии. Норвежское правительство обеспокоено и называет поведение России "вызывающим". Следует однако напомнить, что осенью прошлого года в Норвегии проходили совместные маневры НАТО "Единый трезубец".

Россия объявила о крупных морских учениях у побережья cеверной Норвегии. Министр обороны Франк Бакке-Йенсен (Frank Bakke-Jensen) отреагировал на это необычайно остро.

Министерство обороны

На следующей неделе Россия проведет крупные военно-морские учения у берегов северной Норвегии.

Норвегию об учениях уведомили в прошлую пятницу. Российские власти сообщили, что собираются устраивать стрельбы по целям в четырех районах неподалеку от северной Норвегии.

Один из этих районов расположен к западу от Му-и-Рана, а остальные три - к северо-востоку от Аннёйи. Стрельбы пройдут с 14 по 17 августа. Они будут проходить вне территориальных вод Норвегии, но в ее экономической зоне.

Об этом газете "Классекампен" (Klassekampen) рассказали в оперативном штабе министерства обороны Норвегии.

Эти российские учения станут "самыми большими за очень долгое время", рассказал представитель оперативного штаба. Так же он добавил, что в указанный район направляются очень много российских военных кораблей.

Правительство обеспокоено

Министр обороны Франк Бакке-Йенсен вчера необыкновенно жестко прокомментировал российские учения.

"Норвегия считает очень важным быть предсказуемой и сдержанной при планировании и проведении национальных и совместных военных учений. Непохоже, что Россия придерживается тех же принципов", - сказал он в министерском сообщении для прессы.

"Также мы не видим чисто военных причин, по которым грядущие российские учения должны проводиться именно в этих водах - так далеко на западе и поблизости от Норвегии", - сказал он.

Министр обороны также заявил, что правительство обеспокоено и что оно будет пристально следить за российской военной деятельностью.

"Мы давно наблюдаем тенденцию, что Россия ведет себя все более вызывающе вблизи наших границ. Норвегию это тревожит", - сказал он.

Масштабные учения

Министерство обороны сообщило, что заявленные районы российских учений весьма большие, "а значит, российские военно-морские и военно-воздушные силы планируют там проводить очень масштабные и активные маневры".

Министерство также написало, что эти учения продолжают тенденцию, по которой военная активность России "становится все интенсивнее и уходит все дальше на запад".

Осенью прошлого года российские военные корабли участвовали в учениях в норвежских водах одновременно с тем, как в Норвегии проходили совместные маневры НАТО "Единый трезубец". С тех пор Россия еще не раз стреляла по целям неподалеку от Норвегии, в последний раз - неподалеку от Лофотенских островов.

Тем не менее, новое заявленное мероприятие отличается от прошлых своими масштабами.

Помощь США в патрулировании

По данным посвященного обороне сайта Aldrimer.no, в воскресенье на Аннёйе приземлились три американских патрульных самолета "П-8 Посейдон" (P8 Poseidon).

В оперативном штабе министерства обороны "Классекампен" сказали, что самолеты будут участвовать в патрулировании морских территорий вокруг Норвегии.

Представители оперативного штаба сообщили, что прибытие американских самолетов в Норвегию было запланировано заранее, и что они сейчас разместились на Аннёйе, чтобы "лучше контролировать ситуацию".

Собственные патрульные самолеты норвежского министерства обороны тоже будут следить за российскими военно-морскими учениями.

Магнус Люсберг (Magnus Lysberg)