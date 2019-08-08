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08.08.2019
Военное обозрение

США встревожены из-за присутствия китайских ингредиентов в лекарствах для военных

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Администрация Трампа рассматривает растущее использование активных ингредиентов китайского производства в лекарствах, применяемых американскими войсками и гражданскими лицами, как угрозу национальной безопасности. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg.

Источник изображения: topwar.ru

Китай стал крупнейшим в мире поставщиком активных фармацевтических субстанций (АФС), обеспечивая ключевые компоненты для производителей лекарств по всему миру.

Но отзыв испорченных сердечных препаратов, принимавшихся миллионами американцев, побуждает чиновников национальной безопасности США задаться вопросом, может ли растущая роль Китая в фармацевтической цепочке поставок представлять угрозу для здоровья военнослужащих.

Риски для национальной безопасности, связанные с усилением китайского доминирования на мировом рынке АФС, невозможно переоценить.

- утверждает Кристофер Прист, исполняющий обязанности заместителя помощника директора по операциям в области здравоохранения для Агентства по здравоохранению министерства обороны США. Агентство по здравоохранению минобороны управляет большей частью медицинского обслуживания военнослужащих, в том числе и рецептурными лекарства.

Опасения по поводу безопасности и эффективности лекарств китайского производства растут в свете торговой войны между Вашингтоном и Пекином. На прошлой неделе Трамп обнародовал планы по введению новых тарифов на товары, произведенные в Китае. КНР, в свою очередь, планирует ввести собственные ограничения. В результате конфронтации в понедельник юань просел по отношению к доллару.

Совет национальной безопасности изучает производство китайских медикаментов и пытается определить наиболее опасные лекарства. Совет национальной безопасности США отказался давать ИА Bloomberg ответ на этот вопрос

Агентство в угоду экономии нарушает закон

В соответствии с законом о торговых соглашениях 1979 года, агентство обязано закупать ряд препаратов в США или странах, входящих в специальный список. Китай не является одним из государств, входящих в него. Тем не менее, более 150 наименований препаратов из КНР были куплены без учета этого закона.

Помимо этого факта, многие лекарства, принимаемые военными и гражданскими лицами, имеют активные ингредиенты, изготовленные в Китае. В то время как производители лекарств обычно не раскрывают, откуда берется каждая молекула в таблетке, отзыв испорченных препаратов от повышенного кровяного давления показал, что многие из их АФС имеют китайское происхождение.

Чиновники обращают внимание, что несмотря на низкую стоимость ингредиентов, приоритетом остается качество продукции. Кроме того, зависимость от китайских АФС может серьезно ударить по обороноспособности США в случае нового витка торговой войны.

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