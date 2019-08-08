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08.08.2019
Интерфакс-АВН

Турция и США договорились создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией

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Военнослужащий ВС Турции
Военнослужащий ВС Турции.
Источник изображения: https://www.aa.com.tr/ru

Ширина зоны - 30-40 км

Стамбул. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Турция и США на переговорах по вопросу установления зоны безопасности на севере Сирии достигли соглашения о создании совместного центра, который будет координировать действия сторон в этой зоне, сообщает Анатолийское агентство новостей со ссылкой на Минобороны Турции.

"В качестве первого шага при установлении этой зоны было запланировано, что вскоре в Турции будет создан центр совместных операций для координации и контроля (в сотрудничестве, - "ИФ") с США", - цитирует агентство выдержки из заявления министерства.

Отмечается, что зону шириной в 30-40 км в координации с США будет контролировать турецкая сторона. Эта зона станет "мирным коридором" для сирийских беженцев, желающих вернуться домой.

Агентство уточняет, что зона должна быть очищена от боевиков Рабочей партии Курдистана "Отрядов народной самообороны", которых Анкара считает террористическими, а все туннели и укрепления курдских отрядов должны быть разрушены.

США и Турция уже несколько месяцев обсуждают вопрос создания зоны безопасности на севере Сирии.

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Страны
Сирия
США
Турция
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